Van der Sar: "Steeds grotere clubs melden zich voor spelers van Ajax"

Ajax nadert de fase waarin alles valt of staat met de prestaties op het veld en de internationale belangstelling neemt dan ook toe.

De ploeg van Erik ten Hag treedt in de achtste finales van de Champions League aan tegen Real Madrid en hoopt ten koste van Feyenoord de finale van de KNVB Beker te bereiken. De duels met Real werpen hun schaduw vooruit. "De internationale aandacht voor Ajax is enorm en dat houdt gelijke tred met de belangstelling van steeds grotere clubs voor onze spelers", erkent algemeen directeur Edwin van der Sar.



Van der Sar geeft dinsdag in zijn column in De Telegraaf aan dat in het verleden clubs als Napoli en Tottenham Hotspur interesse in spelers van Ajax toonden. "Nu melden zich clubs van het allergrootste kaliber. Ook daarin is weer een stap hogerop gezet. Voor de interesse van grote, buitenlandse clubs zijn we niet bang", stelt de oud-doelman. "Door de sterkte van andere competities - of de zwakte van onze eigen competitie, kun je ook stellen - zijn er mogelijkheden voor die clubs om spelers aan te trekken."



"Bij Ajax is er natuurlijk wel een grens", stelt Van der Sar, die stelt dat de samenstelling van de selectie een belangrijk punt van aandacht is. Prijzen winnen en zo goed mogelijk presteren blijft het allerbelangrijkste voor Ajax. "Ook volgend jaar willen we onze selectie op orde hebben. Daar is alles op ingericht. We willen jongens behouden en als dat echt heel lastig blijkt, moet daar een flinke prijs op staan zodat we goede vervangers kunnen aantrekken en nog meer in de jeugd kunnen investeren."



Ajax en Barcelona rondden afgelopen maand de zomerse transfer van Frenkie de Jong voor minimaal 75 miljoen euro af. Clubs als Juventus en Paris Saint-Germain hebben de naam van Matthijs de Ligt genoteerd, terwijl ook André Onana, Hakim Ziyech, David Neres, Donny van de Beek en Nicolás Tagliafico voortdurend met een transfer in verband worden gebracht.