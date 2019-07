Van der Sar spreekt frustratie uit: "Oneerlijk dat het minder waard is"

Edwin van der Sar blijft zich verbazen over het feit dat Ajax zich dit seizoen moet zien te kwalificeren voor de Champions League.

De Amsterdammers verrasten afgelopen jaar vriend en vijand door de halve finales van het miljardenbal te halen, waar men werd uitgeschakeld door . De algemeen directeur van herhaalt dat het huidige systeem op de schop moet.



"Het voelt wel een beetje oneerlijk dat het bereiken van de halve finale van de en het winnen van zowel de landstitel als de TOTO minder waard is dan vierde eindigen in een topvier-competitie als we het hebben over kwalificatie voor de Champions League", zegt Van der Sar op de site van de European Club Association.



"Leidende clubs van middelgrote competities, zoals Celtic, FC Kopenhagen en Ajax, zouden niet alleen afhankelijk moeten zijn van de positie op de UEFA-ranking, maar moeten ook beloond worden voor hun eigen prestaties, zowel op nationaal als internationaal niveau", aldus de oud-keeper, die weet dat de voorrondes van de Champions League aanstaande zijn voor Ajax.



"Dit betekent dat je erg vroeg in het seizoen klaar moet zijn. Dit brengt een hoop extra druk, op verschillende aspecten. Sommige spelers zijn in de derde week van juni al begonnen, maar de beste spelers van onze ploeg, de internationals, beginnen veel later vanwege de , de Afrika Cup en de Copa América. Vorig jaar slaagden we erin om op tijd klaar te zijn, dus we weten dat het mogelijk is."