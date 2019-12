Van der Sar slaat terug: "Niet doen alsof Ajax hier de grote boeman is"

Edwin van der Sar heeft gereageerd op de kritiek die AZ-directeur Robert Eenhoorn onlangs had op het beleid van Ajax.

Eenhoorn gaf aan dat klaagt over het gebrek aan weerstand in de , maar wel talenten bij andere clubs weghaalt. "Maar volgens mij is Marc (Overmars, directeur spelerszaken, red.) echt niet zuinig in de compensatie die clubs daarvoor krijgen", reageert Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax.

De oud-doelman vervolgt in gesprek met Voetbal International dat de Amsterdammers natuurlijk ook spelers aan de internationale top verliezen. "Zo werkt het nu eenmaal. Daishawn Redan, Javairo Dilrosun, Donyell Malen en ga zo maar door, ik zie ze het liefst in Ajax 1."

"Maar als Malen vertrekt, vind ik het logisch dat we Myron Boadu op zestienjarige leeftijd proberen te halen."

"Bovendien kunnen wij niet twintig gelijkwaardige spelers in de selectie hebben", vervolgt Van der Sar, die wijst naar het financiële plaatje. "Dat kan financieel niet en die spelers gaan dan niet op de bank zitten. Talenten met potentie het eerste te halen wel."

"En als het herenakkoord ter sprake komt, wordt er steeds gefocust op dat ene zinnetje dat we niet elkaars talenten benaderen."

De bestuurder benadrukt dat er ook een tweede zin bestaat: als het dan toch gebeurt, moet er een goede compensatie tegenover staan. "Dat is wat ik ook in Europa probeer. Een verdubbeling van het bedrag en extra geld bij succes. Maar laten we vooral niet doen alsof Ajax hier de grote boeman is, want clubs als RKC en profiteren bijvoorbeeld ook van de goede naam van Ajax in de transfer van Frenkie de Jong. En laten we er met z'n allen voor zorgen dat we weer een Frenkie opleiden", aldus Van der Sar.