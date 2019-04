Van der Sar ontvouwt plannen: "We zijn met een aantal spelers in gesprek"

Ajax wil een grote leegloop voorkomen en zal komende zomer slechts een beperkt aantal spelers verkopen.

Dat heeft algemeen directeur Edwin van der Sar maandagavond duidelijk gemaakt aan de tafel bij Peptalk . De oud-doelman is zich er echter van bewust dat het lastig gaat worden om de huidige selectie na dit seizoen bij elkaar te houden.

"Je gaat niet iedereen binnenhouden", weet Van der Sar. 'Maar we gaan geen zeven of acht spelers de deur uit doen. Uiteindelijk willen we zelf ook stappen maken en willen we omhoog als club. We hebben het afgelopen jaar alles goed op kunnen bouwen, dat gaan we niet in één jaar weer afbreken. Dus is het belangrijk om de kwalitatief goede spelers te houden en aan te vullen waar kan."



Door het succes van in de is de interesse vanuit het buitenland in verschillende spelers toegenomen. Van der Sar wil met Ajax de vaste krachten langer binden en daar horen hogere salarissen bij. "Ik denk dat heel veel mensen ook hadden verwacht dat André Onana die stap zou gaan maken, dus uiteindelijk zijn we met een aantal spelers in gesprek, om ervoor te zorgen dat er ook volgend jaar een kwalitatief sterk elftal staat die in de Champions League kan spelen."



Ajax strijdt nog altijd mee op drie verschillende fronten. Van der Sar wil zijn club ook volgend seizoen weer zo lang mogelijk op Europees niveau zien spelen. "Twee jaar geleden stonden we in de -finale en nu in de kwartfinale van de Champions League. We willen niet weer zo'n tussenjaar hebben. We moeten gewoon constant blijven presteren in Europa, maar uiteraard ook in Nederland."