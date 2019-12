Van der Sar ontvouwt plannen Ajax: "De begroting moet omhoog"

Ajax kan terugkijken op een topjaar, waarin de landstitel en TOTO KNVB Beker werden gewonnen en de halve finale van de Champions League werd bereikt.

Bij minimaal hetzelfde resultaat als gaat het team van trainer Erik ten Hag als koploper de winterstop in. Algemeen directeur Edwin van der Sar kijkt met een goed gevoel terug op 2019. In een interview met het Algemeen Dagblad gaat hij in op de huidige situatie van de club en kijkt hij uit naar de toekomst.

wil structureel aanhaken bij de Europese top en daar horen betere spelers en hogere salarissen bij, zo heeft Van der Sar ondervonden. Het spelen van -voetbal hoort daarbij. "We hebben een dure huishouding. Mensen denken allemaal: Ajax kan dat makkelijk betalen."

"Maar als we geen Champions League halen, dan hebben we een probleem om op te lossen. Want dan zit er wel een flink verschil in de begroting. Champions League spelen is nodig voor onze huishouding", stelt Van der Sar in de krant.

Twee jaar geleden is een nieuwe koers ingezet, waarbij de club hogere salarissen ging betalen om zodoende betere spelers naar Amsterdam te kunnen lokken. De begroting moest flink worden bijgesteld. Volgens Van der Sar ging Ajax qua begroting uit van -voetbal tot aan de winterstop.

"Dus we wilden wel kampioen worden en Champions League spelen, maar tegelijkertijd hielden we er een heel angstige en behoudende begroting op na", vertelt de directeur. De clubleiding kwam tot de conclusie dat er meer risico genomen moest worden.

"Ja, we hebben intern stevig gediscussieerd om spelers als Dusan Tadic en Daley Blind te halen. Qua leeftijd, transfersom en salaris tot dat moment niet gebruikelijk voor Ajax."

"Het was daarom een sleutelmoment, want door die koerswijziging hebben we een flinke stap omhoog kunnen maken als club. Iedereen kijkt daar inmiddels ook tevreden op terug."

Ajax deelt de hoogste salarissen in de uit en kan qua salarishuis niet meer terug. "We willen ook niet meer terug. Maar de beeldvorming is niet altijd even juist. Ja, wordt er dan gezegd: jullie kopen in de zomer voor ongeveer vijftig miljoen euro aan spelers."

"Klopt, maar we verkopen voor tweehonderd miljoen aan spelers. Je kunt ook stellen: Ajax heeft flink moeten inleveren, want er is voor honderdvijftig miljoen aan waarde uit de selectie verdwenen", vervolgt Van der Sar, die Ajax nog niet het van de Eredivisie wil noemen.

"Met deze vergelijking mag je bij me terugkomen als we vier jaar op rij kampioen zijn geworden. Vooralsnog is dit iets van de buitenwereld, want de feiten liggen heel anders. In de afgelopen vijf jaar heeft Ajax net zo veel landstitels als behaald. En één seizoen vaker in de Champions League gespeeld dan die club."

In drie jaar tijd bereikte Ajax de finale van de Europa League en liep het op een haar na de finale van de Champions League mis. Van der Sar neemt hier geen genoegen mee. "Dat zijn mooie successen geweest, maar de uitdaging is om de lat steeds hoger te leggen."

"Dat we echt in de Europese top staan en permanent worden gezien als een van de topclubs in Europa. Met de beperkingen van een kleine competitie als de Eredivisie, en minimaal tv-geld, meegenomen."

"Daardoor moeten we steeds inventief zijn. De begroting moet omhoog, spelers moeten nog makkelijker nee zeggen tegen het buitenland, omdat ze de uitdaging bij Ajax zien. Ik geloof erin dat we dit kunnen realiseren."