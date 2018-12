Van der Sar: "Nee, nee, nee, dat is een nee: geen denken aan"

Edwin van der Sar sluit volledig uit dat Matthijs de Ligt of Frenkie de Jong in januari zal vertrekken bij Ajax.

De Ligt wordt in verband gebracht met clubs als Juventus en Barcelona en zal na het winnen van de Golden Boy-award nog beter in de markt liggen, terwijl De Jong op weg zou zijn naar Paris Saint-Germain.



Supporters hoeven echter niet bang te zijn dat Ajax volgende maand al afscheid neemt van één of beide toptalenten. "Nee, nee, nee. Dat is een nee. We gaan geen spelers verkopen middenin het seizoen. Geen denken aan", laat algemeen directeur Van der Sar tegenover ESPN niets aan duidelijkheid te wensen over. "Als je financiële problemen hebt, dan zou je daarover kunnen nadenken. Maar voor ons is het geen optie."



De Ligt en De Jong kunnen Ajax helpen met het bereiken van de doelstellingen van dit seizoen, benadrukt Van der Sar. "We willen natuurlijk zo ver mogelijk komen in de Champions League. We willen dit jaar bovendien kampioen worden: we moeten ons blijven verbeteren en de druk op PSV houden. We draaien een goed seizoen, maar het zegt veel over PSV dat ze boven ons staan. We willen dit seizoen tot slot ook de beker winnen."



In de Champions League zal Ajax het in de achtste finale opnemen tegen Real Madrid. Trainer Erik ten Hag noemt de loting 'prachtig' in een eerste reactie aan Ajax TV . "Ze hebben vier van de vijf laatste edities gewonnen. Daar mogen wij ons mee gaan meten. We staan voor een geweldige uitdaging", aldus Ten Hag, die vindt dat Real Madrid een 'geweldige selectie' heeft. "Maar wij hebben ook een goed elftal en dat hebben we ook tegen Bayern München weer laten zien. Het is duidelijk dat het heel moeilijk wordt. Maar dat willen we juist ook. We willen onze grenzen verleggen en steeds beter worden."