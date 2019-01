Van der Sar: "Na twee of drie jaar, liever vier, is het een goed moment"

In een uitgebreid interviewmet ESPN heeft Edwin van der Sar zijn visie gegeven op de transfer van Frenkie de Jong en op de opleidingsdoelen bij Ajax.

Ajax rondde deze week de deal met Barcelona af omtrent de overgang van De Jong. De Amsterdammers ontvangen 75 miljoen euro, een transfersom die door middel van bonussen nog kan oplopen tot maximaal 86 miljoen euroDe algemeen directeur van Ajax de enorme belangstelling in spelers als De Jong en Matthijs de Ligt 'een compliment'. Hoe lang de Nederlandse topclub dergelijke spelers in huis kan houden? "Dat is de vraag natuurlijk. Maar we zijn een club die financieel zeer stabiel is", aldus Van der Sar.

"Ons stadion is iedere wedstrijd uitverkocht en we hebben goede commerciële partners. In het verleden hebben we een aantal spelers verkocht, maar op een bepaald moment moet je gaan kijken of je bepaalde spelers kan behouden. Voor Hakim Ziyech was interesse en we zijn erin geslaagd om hem te behouden en zijn contract te verbeteren", legt Van der Sar uit.

"We hebben een eigen filosofie, spelers, stad, stadion en geschiedenis. We doen op alle fronten mee, maar spelen in een kleine competitie. We hoeven spelers niet te verkopen, maar op een bepaald moment gaat het om de ontwikkeling van de speler. Dat heb ik zelf ervaren. Je denkt dat je klaar bent om het op te nemen tegen betere spelers en jammer genoeg spelen die niet in Nederland."



Van der Sar streeft er met Ajax naar dat de grote talenten de club via de voordeur verlaten met een mooie prijs op zak. "We hopen hen vooruit te helpen nadat er eerst succes is geboekt bij de club, met bijvoorbeeld een landstitel of goede prestaties in Europa. Na twee of drie jaar, maar liever vier, is het dan een goed moment om te vertrekken", aldus Van der Sar.

"Op de achtergrond wacht een volgende speler weer op zijn kans. En dat is ook wat de supporters willen zien. Ze zien graag spelers met wie zij een bepaalde affiniteit hebben. Ze volgen de jongens al vanuit de jeugdopleiding. Ze verschijnen op de radar als ze elf of bijvoorbeeld vijftien jaar zijn. Supporters zien dat soort jongens dan graag debuteren. We zijn er voor getalenteerde voetballers die naar Ajax willen komen en geschiedenis willen schrijven."





Opleiden staat voorop bij Ajax, maar de laatste jaren telt de club steeds grotere bedragen neer voor aankopen. Afgelopen zomer werd Daley Blind voor maximaal 20,5 miljoen euro van Manchester United overgenomen en kwam Dusan Tadic voor maximaal 13,7 miljoen euro over van Southampton. Van der Sar beaamt dat de club er financieel goed voor staat. "Dingen pakken de laatste tijd goed uit. We doen leuke dingen in China, hebben een Australische partner, we hebben een satellietclub in Kaapstad en openden onlangs een kantoor in New York\', aldus de algemeen directeur.

"We moeten Ajax bekendmaken bij een groter publiek. We hebben niet de grote sterren in huis zoals Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Sergio Ramos of Gareth Bale. Maar we hebben een filosofie, een geschiedenis en dat is waar mensen van houden. Dat hopen we bekend te maken over de hele wereld. Je hebt als supporter misschien al een favoriete club, maar waarom kan Ajax niet je tweede club zijn als een van jouw favoriete spelers is opgeleid door Ajax?"