Van der Sar mikt op hoge Ajax-begroting: "Daar wil je naartoe groeien"

Ajax heeft al jarenlang de ambitie om aansluiting te vinden bij de Europese top.

Met kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League is een eerste stap gezet, maar algemeen directeur Edwin van der Sar ziet nog veel uitdagingen op weg naar het grote doel. Om aan te haken bij de grootste clubs van Europa zal de begroting van de Amsterdammers ver opgeschroefd moeten worden. Van der Sar richt zich bij Ajax op de groei op sportief, financieel en commercieel gebied.

Ajax heeft grootste plannen en Van der Sar heeft een duidelijk plan voor ogen om de doelen te bereiken. "Daar laten we geen heilige huisjes voor staan", legt de beleidsbepalder uit in gesprek met de Volkskrant . "Grote clubs hebben al gesproken over een Super League. De komende zes jaar zal alles ongeveer hetzelfde blijven, afgezien van de nieuw te vormen, derde Europese competitie vanaf 2021. Vanaf 2024 zal er weer een andere stroming komen. Daar moet je als Ajax bij willen zijn, zeker op sportief gebied."



Om aansluiting te vinden met de Europese top moet de begroting van Ajax ver omhoog. Vanuit commerciële deals, de Champions League en verkoop van spelers stromen de miljoenen binnen. De begroting zal ongeveer verdubbeld moeten worden, naar een bedrag van circa tweehonderd miljoen euro. "Dergelijke ambities koesteren is goed, al weet ik ook dat het raar klinkt. Mensen zullen zeggen: ga eerst eens een prijs winnen. En het is ook niet zo dat we volgend jaar al aan dat bedrag zitten. Dat zet je neer, daar wil je naartoe groeien. Het een staat los van het ander."



Van der Sar beseft dat iedereen binnen Ajax hunkert naar een landstitel. Hij richt zich achter de schermen op meer dan alleen het winnen van prijzen. "We steken onze voelsprieten uit in de wereld. Ik ben drie, vier keer per jaar in China geweest. Daar spreek je clubs en overheden", vertelt hij. "Op die manier proberen wij de filosofie en de naam van Ajax naar voren te brengen. We hebben succes met commerciële deals, met bedrijven en met de club Guangzhou. Maar alles staat in het teken van het voetbal, om inkomsten te vergroten en te investeren in het voetbal."