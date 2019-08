Van der Sar lovend: "In dat opzicht is er deze zomer geweldig werk verricht"

Edwin van der Sar, algemeen directeur bij Ajax, kijkt met een zeer goed gevoel terug op de transferzomer bij de Amsterdamse club.

schopte het afgelopen seizoen tot de halve finales van de en was daarmee de grote verrassing in het miljardenbal. De Amsterdammers hopen deze voetbaljaargang opnieuw deel te kunnen nemen aan het belangrijkste Europese clubtoernooi, maar zullen zich dan wel moeten zien te kwalificeren. APOEL Nicosia is woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA de laatste horde op weg na de groepsfase, nadat de heenwedstrijd vorige week in 0-0 eindigde.

"Het was vorig seizoen voor Ajax een lange reeks van wedstrijden en ik hoop dat we die nu weer krijgen. De ambities zijn net zo groot als vorig jaar, het gevoel bij iedereen, ook bij de supporters, is goed", schrijft Van der Sar in zijn column in De Telegraaf . De ploeg van Erik ten Hag kwam afgelopen dinsdag in de heenwedstrijd niet op een al te sterke wijze voor de dag en Van der Sar geeft aan dat het woensdag beter zal moeten in eigen huis.

"We willen de mensen het mooiste voetbal bieden en ook op het hoogste platform, dat wordt gevormd door de Champions League. Dat kan als je spelers hebt die ook op dat niveau zitten." Ten opzichte van het afgelopen seizoen moet Ten Hag het doen zonder Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. De gevreesde leegloop bleef echter uit: "Er is nooit paniek geweest. Bij Ajax raak je altijd topspelers kwijt. Ik denk dat iedereen bang was dat we nog veel meer sterren zouden kwijtraken."

"In dat opzicht is er deze zomer met vereende krachten geweldig werk verricht. We zijn er voor gesprongen en hebben de grote kern kunnen bewaren. We zijn allemaal benieuwd waar deze groep spelers dit seizoen toe in staat is", sluit Van der Sar af.

Ajax en APOEL beginnen woensdag om 21:00 uur aan hun beslissende wedstrijd.