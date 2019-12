Van der Sar in de verdediging: "Wij zijn geen KLM, Shell of de regering"

Algemeen directeur Edwin van der Sar blijft achter de keuze van Ajax staan om een trainingskamp te beleggen in Qatar.

De koploper van de traint tussen 4 januari en 12 januari in de zogeheten Aspire Zone, een gigantisch sportcomplex in de hoofdstad Doha. Amnesty International en de Human Rights Watch zijn fel tegenstander van de trip; Amnesty riep aandeelhouders vorige maand op om tijdens de vergadering in actie te komen.

"Het zijn ideale omstandigheden om te trainen", verdedigt Van der Sar de keuze van in gesprek met FOX Sports , kort voor de wedstrijd tegen . "We zijn er vijf jaar gelden onder Frank de Boer ook geweest. De velden zijn schitterend, de omstandigheden zijn goed en het is niet te ver vliegen. Daar hebben we voor gekozen."

"Dat er organisaties zijn die aangeslagen zijn, dat kan. Iedereen heeft zijn invalshoek. Wij weten best wat er in de wereld speelt, maar ik denk niet dat wij de partij zijn in Nederland om daar een statement over te maken."

"Dan kijk je naar grote bedrijven, zoals KLM of Shell. Wij zijn zeker ook een groot bedrijf, maar niet in dezelfde mate als KLM of de regering. Volgens mij gaat het koningshuis er ook weleens heen", betoogt Van der Sar, die 'natuurlijk' wel begrijpt dat er ophef over is ontstaan.

Hij benadrukt echter dat sportieve motieven de boventoon voeren. "Ik ben niet wereldvreemd. Maar we kijken naar omstandigheden waarmee we ons als elftal goed kunnen voorbereiden. Er is over twee jaar een WK en wij gaan er ook heen om voetbalredenen."

Ajax gaat in Qatar oefenen tegen en . Presentatrice Fresia Cousiño Arias van FOX Sports concludeert dat Ajax dergelijke tegenstanders ook zou kunnen treffen in de Algarve, en dus niet per se om die reden naar Qatar hoeft af te reizen. "Dat zou kunnen. Dat kan", is het enige wat Van der Sar daar over kwijt wil.

Clubs als , , , Paris Saint-Germain en belegden in de afgelopen jaren ook trainingskampen in de Aspire Zone, maar Ajax neemt het dus niet op tegen een absolute topclub uit Europa.

In Qatar werken arbeiders onder barre omstandigheden aan de bouw van stadions voor het WK 2022. De extreme hitte en de hoge werkdruk hebben geresulteerd in honderden dodelijke slachtoffers, aldus mensenrechtenorganisaties. Bij de renovatie van de Aspire Zone werden volgens Amnesty arbeiders mishandeld en uitgebuit.

De mensenrechtenorganisatie nam interviews af met 231 arbeidsmigranten die in de bouw werken of werkzaam zijn in de groenvoorziening rondom de sportcomplexen. Elk van hen had misstanden te melden.

Lees beneden verder

Het ging om smerige en krappe accommodaties, het betalen van grote sommen geld aan recruiters in hun eigen land om in Qatar te kunnen werken, misleiding over het soort werk dat ze zouden verrichten, maandenlange betalingsachterstanden, het innemen van paspoorten, dreigementen om vooral niet te klagen over de omstandigheden en tot slot het niet afgeven van een verblijfsbewijs, waardoor de werknemer risico loopt op detentie of uitzetting. Sommige werknemers uit Nepal mochten zelfs niet het land uit om hun naasten te bezoeken na een aardbeving in april 2015 die duizenden levens eiste en miljoenen personen ontheemde.

Hans Kraay junior had graag gezien dat Ajax de stekker uit het trainingskamp had getrokken, zegt hij zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie . "Ik vind het zo makkelijk om te zeggen dat de velden daar zo mooi zijn. Om voor een paar ton naar Qatar te gaan... Maak dan een statement door gewoon niet te gaan, en alles af te blazen."

"Er zijn in Marbella en de Algarve toch ook wel grasmatten te vinden die erbij liggen als een biljartlaken? Ik zou het niet doen", concludeert hij. Ajax krijgt volgens De Telegraaf zeven ton voor het trainingskamp, terwijl een wintertrip doorgaans juist geld kost.