Van der Sar: "Hij is achttien jaar en wij kunnen 'm niet meer optillen"

Edwin van der Sar heeft gemengde gevoelens over de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona.

De algemeen directeur van Ajax is trots op de ontwikkeling die de middenvelder heeft doorgemaakt, maar hij zou het liefst zien dat de selectie bijeen blijft. "Je wilt een zo sterk mogelijk team bouwen en dat gaat beter als de ploeg bij elkaar blijft", vertelt hij in een interview met AFP .



"Maar wij zitten in een kleinere competitie; we weten dat er grotere clubs zijn dan Ajax", voegt Van der Sar eraan toe. "Dat een speler als Frenkie naar Barcelona gaat, komt ook door de steun die hij heeft gekregen van de trainers en de andere mensen hier. Dat maakt ons trots. Hij doet me een beetje denken aan Isco bij Real Madrid, met dat lichtvoetige, en aan Eden Hazard met zijn dribbels en de manier waarop hij tegenstanders probeert te passeren. Dat doet Frenkie ook, maar dan op het middenveld."



Na de transfer van De Jong zijn de ogen van de internationale media gericht op Matthijs de Ligt. Barcelona zal hopen dat het nu een 'streepje voor' heeft in de strijd om de verdediger, schrijft AFP . Van der Sar heeft in ieder geval hoopgevende woorden voor de Catalanen. "Onze relatie met Barcelona is uitmuntend. Josep Maria Bartomeu (voorzitter van Barcelona, red.) zegt soms dat Barcelona de zoon van Ajax is. Maar de zoon is de vader misschien al voorbijgeschoten. Hij is achttien jaar geworden en wij kunnen 'm niet meer optillen."



Donderdag schreef Mundo Deportivo nog dat De Ligt inderdaad in beeld is in Camp Nou, maar dat de komst van de aanvoerder van Ajax geen absolute prioriteit heeft. Barça betaalt Ajax al 86 miljoen euro voor De Jong en gaat ervan uit dat er voor De Ligt een soortgelijk bedrag op tafel moet worden gelegd. De club wil zich aankomende zomer nog op twee andere posities versterken en heeft de komst van de Oranje-international daarom volgens de sportkrant op een laag pitje gezet.