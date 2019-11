Van der Sar hekelt kritiek op Ajax: "Makkelijk scoren over onze rug"

Edwin van der Sar hekelt de kritiek over het aanstaande trainingskamp van Ajax in Qatar.

De algemeen directeur, die vrijdag zijn contract met vier jaar verlengde, stelt tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dat 'voetbaltechnische redenen' ten grondslag liggen aan de keuze van de club om een trainingskamp te beleggen in het Arabische emiraat. Amnesty International en de Human Rights Watch zijn fel tegen de trip; Amnesty riep aandeelhouders op om tijdens de vergadering in actie te komen.

In Qatar werken arbeiders onder barre omstandigheden aan de bouw van stadions voor het WK 2022. De extreme hitte en de hoge werkdruk hebben geresulteerd in honderden dodelijke slachtoffers. traint tussen 4 januari en 12 januari in de zogeheten Aspire Zone, een gigantisch sportcomplex in de hoofdstad Doha. Bij de renovatie van het complex werden volgens Amnesty arbeiders mishandeld en uitgebuit. Van der Sar vindt de kritiek op het trainingskamp echter 'makkelijk scoren over onze rug'.

De directeur benadrukt dat het ministerie van Economische Zaken geen handelsbeperkingen ten aanzien van Qatar hanteert. "We zijn een voetbalclub, geen politieke partij", voegt hij eraan toe. Sportieve redenen voor het trainingskamp zijn volgens Van der Sar onder meer goede velden, het klimaat en het ontbreken van tijdsverschil. Ajax krijgt volgens De Telegraaf zeven ton voor het trainingskamp, terwijl een wintertrip doorgaans juist geld kost. Dat ziet Van der Sar uiteraard als een voordeel. "Maar het sportieve belang van de trainingsweek staat voorop", citeert het Algemeen Dagblad.

"Het levert ook aandacht op voor de situatie in Qatar. Die situatie zelf kan Ajax niet veranderen. Dat is ook niet onze rol", aldus de oud-keeper. Amnesty International deed tussen februari 2015 en 2016 onderzoek naar het gebied rond de Aspire Zone in Doha. Clubs als , , , Paris Saint-Germain en belegden daar in de afgelopen jaren trainingskampen. De mensenrechtenorganisatie nam interviews af met 231 arbeidsmigranten die in de bouw werken of werkzaam zijn in de groenvoorziening rondom de sportcomplexen. Elk van hen had misstanden te melden.

Het ging om smerige en krappe accommodaties, het betalen van grote sommen geld aan recruiters in hun eigen land om in Qatar te kunnen werken, misleiding over het soort werk dat ze zouden verrichten, maandenlange betalingsachterstanden, het innemen van paspoorten, dreigementen om vooral niet te klagen over de omstandigheden en tot slot het niet afgeven van een verblijfsbewijs, waardoor de werknemer risico loopt op detentie of uitzetting. Sommige werknemers uit Nepal mochten zelfs niet het land uit om hun naasten te bezoeken na een aardbeving in april 2015 die duizenden levens eiste en miljoenen personen ontheemde.