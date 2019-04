Van der Sar filosofeert over 'uitdaging': "Ik heb veel respect voor hem"

Edwin van der Sar is al enkele jaren algemeen directeur van Ajax, maar hij sluit niet uit dat hij nog een keer aan de slag gaat in Engeland.

De 48-jarige bestuurder zegt in gesprek met The Sunday Times dat het leiden van momenteel meer inspanning zou vergen dan de lijnen uitzetten bij de Amsterdamse club.



"Nu is United een veel grotere uitdaging dan . United is niet alleen een grote en beroemde club, het is een merk dat wereldwijd bekend is. Tegelijkertijd voelt het heel familiair aan als je er onderdeel van uitmaakt", aldus Van der Sar, die in 2005 inruilde voor the Red Devils. De voormalig sluitpost voelde zich snel op zijn gemak op Old Trafford.



"Ik weet nog goed hoe ik binnenkwam. Oh, het is United... Maar na dag één voel je je al thuis. De wasvrouwen, chef Mike, Kath, de receptioniste: ze zijn er nog steeds. Dat moet je koesteren. Ook moet je blij zijn dat Ole Gunnar Solskjaer (manager, red.) het geweldig doet. Maar ook Ed Woodward (directeur, red.)", benadrukt Van der Sar.



"Ik heb ongelooflijk veel respect voor hem en wat hij met de club doet. Dus ik hoef niet zozeer de grote man daar te zijn. Ik wil altijd voelen dat ik een bijdrage kan leveren. En je kan alleen iets doen als je ergens echt in gelooft. United is een speciale plek, dus wie weet kom ik er uiteindelijk terecht. Maar voor de komende jaren blijf ik hier bij Ajax", besluit de oud-international.