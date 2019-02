Van der Sar: "Er is maar één club in Italië die hem wil hebben"

Ajax neemt na dit seizoen al afscheid van Frenkie de Jong, die voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona vertrekt.

Naast de middenvelder wordt ook onder meer aanvoerder Matthijs de Ligt nadrukkelijk in verband gebracht met een uitgaande transfer en de jonge verdediger zou in beeld zijn bij clubs als Barcelona, Manchester City en Juventus.

Waar de toekomst van de stopper precies ligt is nog niet duidelijk, maar algemeen directeur Edwin van der Sar kan wel bevestigen dat zijn oude club Juventus een van de gegadigden is: "Of hij naar Juventus gaat? Ik kan zeggen dat er maar één club in Italië is die hem wil hebben, maar ik weet niet of hij ook daadwerkelijk naar Juventus toe zal gaan", vertelde hij aan Rai Sport .



De Ligt werd woensdagavond tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid de jongste aanvoerder ooit in de knockout-fase van de Champions League en de international van het Nederlands elftal geldt op dit moment als een van de meest gewilde talenten van Europa. Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu liet woensdag al weten bijzonder gecharmeerd te zijn van de jongeling.



"We volgen Matthijs de Ligt al enige tijd, een voetballer waar we weg van zijn. Maar Barcelona beschikt al over voetballers met veel capaciteiten. We zijn onder de indruk van de manier waarop hij speelt. Maar er speelt niets. We hebben Jean-Clair Todibo van Toulouse aangetrokken. Een jonge verdediger uit de Franse school. Over een jaar kunnen we over centrale verdedigers met perspectief beschikken", liet hij optekenen bij Radio Kanal Barcelona .