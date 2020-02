Van der Sar en Swart voelen pijn: "Financiële compensatie op zijn plaats"

Edwin van der Sar is niet verrast dat tijdens de arbitersbijeenkomst op Mallorca duidelijk werd dat Ajax in het duel met Chelsea zwaar is gedupeerd.

Scheidsrechter Gianluca Rocchi besloot op Stamford Bridge onder meer Joël Veltman 'onterecht' met rood van het veld te sturen en een penalty te geven. "Het is goed dat ze met elkaar praktijkzaken bespreken en beoordelen", begint de algemeen directeur van tegenover De Telegraaf.

"Onze spelers en trainers doen dat ook met gespeelde Ajax-wedstrijden. Aan de andere kant is het pijnlijk voor ons als daar wordt bevestigd wat wij meteen al vermoedden, namelijk dat er cruciale fouten zijn gemaakt", zegt de directeur.

Ajax heeft eerder schriftelijke vragen gesteld aan de UEFA. De club vroeg onder meer om de audiofragmenten tussen de VAR en de arbitrage op het veld én om de uitleg van de beslissingen.

"Zij verwezen in hun antwoord onder meer naar artikel 9 van de reglementen. Daarin staat dat scheidsrechterlijke beslissingen nadien niet meer door UEFA-instanties worden herzien. Maar dat vroegen we niet", aldus Van der Sar, die erkent dat de conclusies op Mallorca de uitschakeling in de extra wrang maken.

"Ik word er weer aan herinnerd en het is pijnlijk, ja. De beslissingen bij die spelsituatie hadden zoveel invloed op de wedstrijd. En uiteindelijk op de eindstand in de poule", aldus de directeur, die geen actie onderneemt richting de UEFA. "Dat is een kansloze en dus zinloze missie."

Sjaak Swart stelt in gesprek met de krant dat het de UEFA zou sieren als er een gebaar wordt gemaakt. "Ajax loopt minstens tien miljoen euro mis, dus financiële compensatie lijkt me wel op zijn plaats", zegt de oud-aanvaller van Ajax.

"Het is echt schandalig wat er daar op Stamford Bridge is gebeurd. Die scheidsrechter was verschrikkelijk. Hij was niet een klein beetje, maar heel erg in de war."

"Die arbitrage... Zelfs mét de VAR kunnen die scheidsrechters het niet. Neem Ajax - : Kuipers en Nijhuis hadden twéé penalty's moeten geven. Bij de overtreding op Sergiño Dest, maar eerder ook bij de handsbal van Denzel Dumfries. Stel je voor dat het 1-1 was geworden, dan was het bijna net zo'n grote schande geweest als Chelsea - Ajax", besluit Mister Ajax.

Fabian Nagtzaam, directeur van de Supportersvereniging Ajax (SVA), vindt dat de uitspraken op de scheidsrechtersbijeenkomst van de UEFA een staartje moeten krijgen. "De onderste steen moet boven komen. Ik vind dat fans nooit als Calimero moeten reageren, maar deze uitspraken vergroten de pijn van de uitschakeling in de Champions League", zo stelt Nagtzaam, die aangeeft dat de supporters van Ajax al vaker op hun lip hebben moeten bijten.

"Als Ajax-fans hebben we in 1996 moeten omgaan met de gedrogeerde -spelers en in 2011 kregen we te maken met de knipoog-Kroaat. Maar zoiets als Chelsea - Ajax heb ik in dertig jaar nooit gezien", aldus de directeur van de officiële supportersvereniging, die de kritische blik van de UEFA toejuicht.

"Ik vind het goed dat de beelden zijn besproken. Dit soort blunders moet in de toekomst worden voorkomen. De UEFA zou nu alleen nog transparant moeten zijn."