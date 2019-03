'Van der Sar en Overmars maandenlang bedreigd door zaakwaarnemer'

Edwin van der Sar en Marc Overmars zijn maandenlang belaagd door een gefrustreerde zaakwaarnemer, zo meldt het Algemeen Dagblad maandagmiddag.

Beide directeuren van Ajax kregen een tijdlang nare berichten toegespeeld. "Ik heb al eens vier jaar opgesloten gezeten en als het moet, doe ik het zo weer", zo klinkt het onder meer. Zaakwaarnemer Stefano van D. zou meerdere directieleden van Ajax dreigende mails, brieven en apps hebben gestuurd. "Mark my words, na 12 maanden vernederen ga ik jou live laten zien wie jullie denken kapot te maken", schreef Van D. onder meer.

Hij zocht de directieleden naar verluidt in hun woonplaats op en stopte bijvoorbeeld visitekaartjes onder de ruitenwisser van hun auto. "Jammer dat het zo moet gaan. Zoals ze mij in de jeugdgevangenis hebben geleerd: wie niet horen wilt, die moet maar voelen", zo luidt een bericht. Volgens het Openbaar Ministerie zou Van D. van oktober 2017 tot en met september 2018 hebben geopereerd. Hij zou verzoeken om te stoppen en zich niet meer in en rond de Johan Cruijff ArenA te tonen, hebben genegeerd.



Ajax wil niets loslaten over het mogelijke motief van de zaakwaarnemer, die eerder de belangen van Mees de Wit verdedigde. Mogelijk begonnen de bedreigingen toen De Wit in oktober 2017 door Jong Ajax-trainer Michael Reiziger uit de selectie werd gezet. Van D. en advocaat Gerald Roethof zijn niet bereikbaar voor commentaar, aldus het Algemeen Dagblad. De Wit speelt inmiddels voor het tweede elftal van Sporting Portugal.