Van der Sar blikt terug op 'horrorweek' Ajax: "Je vergeet het bijna"

Het kalenderjaar is voor Ajax niet opeens een stuk minder, zo benadrukt Edwin van der Sar.

Het team van Erik ten Hag is uitgeschakeld in de en niet langer alleen aan kop in de gaat. De algemeen directeur van bagatelliseert naar eigen zeggen niet de situatie. "Het is duidelijk dat de afgelopen week niet de meest lekkere week van het jaar was. We hebben in de voorbije twaalf maanden zoveel mooie momenten meegemaakt, dat je bijna vergeet dat nederlagen ook bij voetbal horen."

Van der Sar wijst erop dat 'een gehavende ploeg' in een rommelige wedstrijd tegen 'de kwaliteit miste' om een goal te maken. "Het is zwaar om dan in de laatste minuut nog een doelpunt te moeten incasseren als je weet dat dit duel eigenlijk geen winnaar verdiende."

"Die topprestatie leverden de handbalvrouwen overigens wel. Ze hebben nu het allerhoogste bereikt in hun sport en dat is een dikke felicitatie waard", verwijst de oud-doelman dinsdag in zijn column in De Telegraaf naar de wereldtitel van zondag.

"Ze hebben het nu meteen alweer over de Olympische Spelen in Tokio. Dat vind ik een soort Ajax-instelling. Hongerig, ze willen constant het hoogste bereiken." Van der Sar stelt dat de doelstellingen van Ajax in 2019 zijn behaald: attractief voetbal spelen én prijzen winnen.

"Daarover kan niemand zich dus beklagen als je het hele jaar in ogenschouw neemt. Tegelijkertijd begrijp ik dat de waan van de dag ook in het voetbal regeert", erkent de bestuurder in het dagblad.

"Je loopt af en toe tegen een krasje op, maar dat betekent niet dat de ambities veranderen. Erik ten Hag zei het goed: aan het eind van het seizoen is er niemand zonder krasjes. Je moet alleen zorgen dat jij de minste krasjes oploopt."

Van der Sar hoopt op succes tegen in de TOTO , woensdagavond, en in de komende competitiewedstrijd tegen van zondagmiddag. "Dan is duidelijk dat we in 2020 op drie fronten blijven strijden. Even de wonden likken van de afgelopen week en in het nieuwe jaar met een fitte ploeg weer prijzen veroveren."