Van der Sar benadrukt: "Overmars zet de poort deze winter niet open"

Edwin van der Sar noemt de uitschakeling van Ajax in de Champions League 'een flinke tik'.

De algemeen directeur betreurt dat de wedstrijden die eigenlijk gewonnen leken niet drie punten opleverden, maar geeft eerlijk aan dat het ook zelf ligt.

"Thuis tegen was het net niet, en dat voelde je tijdens de wedstrijd misschien ook wel aankomen. Dat zul je altijd zien. In een wedstrijd waarin het moet gebeuren, maken we geen doelpunt. En hebben we eigenlijk nauwelijks gevaarlijk op doel geschoten."

Het is nu zaak om zelfkritisch te zijn en te analyseren wat er is voorgevallen, zo vertelt Van der Sar in een interview met het Algemeen Dagblad. De selectie is breed genoeg, benadrukt de oud-doelman.

"Je kunt moeilijk drie gelijkwaardige buitenspelers op de bank hebben zitten. Ook op dat vlak zat het niet mee. Dat Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad alle drie op hetzelfde moment geblesseerd zijn."

Het doel om aan te haken bij de Europese top is niet weg. "In de voorbije maanden heeft de ploeg Ajax en Nederland volgens mij uitstekend vertegenwoordigd in de . Net als vorig seizoen hebben we laten zien in Europa waar Ajax voor staat."

"Maar wat is de top van Europa? Dat is de top acht, of de top zestien. De kwartfinale in de Champions League, daar wil je zijn, maar de realiteit is nu anders. Toch parkeren we ons doel zeker niet. De lat blijft hoog liggen, Ajax blijft ambitieus."

Van der Sar laat zich niet uit over de doelstelling voor de . "Een plek bij de laatste vier zou nu het doel kunnen zijn, maar daarvoor moeten we eerst wel flink wat rondes overleven. En dat is niet eenvoudig, want onze status is veranderd."

"Er zal meer op ons worden gejaagd. We zijn de te kloppen ploeg, terwijl we in de Champions League meer de underdog waren. Met de Europa League hebben we een nieuwe prijs om voor te strijden."

De eliminatie heeft geen gevolgen voor de korte termijn, ook niet op financieel gebied. Het is ook onwaarschijnlijk dat er in januari spelers zullen vertrekken. "Het kan, maar ik denk het niet. In de zomer waren we ook nog niet zeker van Champions League, maar kozen veel spelers ook voor een langer verblijf."

"We hebben meegedacht in de salariëring, onze ambities uitgesproken. En die zijn op veel vlakken onveranderd. We hebben ook nog gewoon drie mooie prijzen om voor te spelen. Dat weten de spelers ook. Marc Overmars zal deze winter dus de poort niet openzetten. En anders gooi ik mezelf ervoor."