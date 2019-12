Van der Sar benadrukt belang van 'tienjarige deal van drie miljoen per jaar'

Edwin van der Sar probeert nog altijd meer inkomsten te genereren voor Ajax.

De algemeen directeur van de Amsterdammers reist de hele wereld rond om deals af te sluiten en de naamsbekendheid van de club te vergroten.

Van der Sar geeft aan dat de Europese top het doel is en dat dit niet alleen valt te bewerkstelligen met de Nederlandse markt.

"Ons stadion zit vol, we hebben 34.000 mensen op een wachtlijst, de skyboxen en business-seats zitten vol en de Europese uitwedstrijden zijn uitverkocht. We kunnen vol op andere zaken inzetten."

"Dat moet ook, anders wordt het gat weer groter", aldus de oud-doelman, die zich vooral wil vergelijken met de Europese topclubs en hun groei.

Van der Sar geeft aan dat probeert overal 'grote media- en contentdeals' af te sluiten om de naam, de club en het shirt bekender te maken in het buitenland.

De oud-international van het erkent dat de prestaties van Ajax in de afgelopen seizoen enorm hebben geholpen, maar benadrukt dat er uiteindelijk wel geld moet worden verdiend.

"Wij doen voor Guangzhou de jeugdopleiding, dat is een tienjarige deal van drie miljoen per jaar. Dat is geld dat we anders niet hadden gehad. In Amerika zorgen we er echt voor dat onze brand groter wordt."

"We hebben er zes grote voetbalkampen gedaan, komende zomer doen we er veertien. De financiële kloof met de Europese top is niet dichten en toch willen we structureel aanhaken. Dan moet je creatief blijven. En daarom is ons werk nog lang niet klaar bij Ajax", besluit Van der Sar.