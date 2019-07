Van der Sar: "Als Zlatan interesse heeft dan mag hij zeker meelopen"

Zlatan Ibrahimovic is wat Edwin van der Sar betreft van harte welkom om na zijn carrière terug te keren bij Ajax.

De Zweed gaf onlangs in een interview met De Telegraaf aan dat hij er aan denkt om na zijn loopbaan directeur te worden bij . De speler van is ervan overtuigd dat hij het beter zou doen dan de personen die nu het beleid voeren in Amsterdam.

"Normaal gesproken keer ik niet terug naar clubs waar ik al heb gespeeld, maar misschien kan ik na mijn carrière wel directeur worden bij Ajax. Dan zou ik beter werk leveren dan iedereen die daar nu zit", aldus Ibrahimovic eerder deze maand met en grote grijns.

"Ajax is nog steeds mijn club in Nederland en ik ben trots dat ik er onderdeel van ben geweest. Zeker als ik zie hoe ze zich nu presenteren in Europa. Ze hebben gedaan wat niemand had verwacht en produceren spelers die ze voorheen altijd produceerden."

"Ik denk dat je niet te veel voetballers in de directie moet hebben. Twee is al wel genoeg, dus een van de twee zal dan wel plaats moeten maken", reageert Van der Sar met een knipoog in een podcast op de clubwebsite van Ajax. De algemeen directeur geeft aan dat hij Ibrahimovic nooit heeft gesproken over een functie bij Ajax.

"Ik sprak hem een jaar of twee geleden bij een training van , toen speelde hij daar nog. 'Goeiemorgen, klootzak' was het eerste wat hij zei. Dus ik weet niet of hij toen al wist dat hij later mijn plekje wilde innemen. Maar als hij interesse heeft dan mag hij zeker meelopen. Na een maand of drie zullen we dan kijken of Zlatan ook dat in zijn vingers heeft."