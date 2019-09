Van der Meyde weet het zeker: "Hij kan Ronaldo makkelijk verslaan"

Andy van der Meyde volgt het Italiaanse voetbal nog altijd op de voet.

De oud-aanvaller van onder meer is benieuwd of er dit seizoen een ploeg in de is die dit keer wel stevige concurrentie kan bieden. De oud-international van Oranje kijkt daarnaast uit naar de verrichtingen van Romelu Lukaku in het shirt van Inter.

"Lukaku is een groot fan van het Italiaanse voetbal, ik denk dat hij gemaakt is voor deze competitie", zegt Van der Meyde, die onlangs nog de Belgische spits interviewde voor zijn YouTube-serie, in gesprek met Juvenews. "Hij is sterk en kan veel doelpunten maken. Zijn kracht zal voor iedere Italiaanse defensie problemen zorgen."

Van der Meyde krijgt vervolgens de vraag of Lukaku meer doelpunten gaat maken dan Cristiano Ronaldo dit seizoen. "Hij kan Ronaldo makkelijk verslaan", antwoordt de oud-prof. "Hij heeft laten zien dat hij overal doelpunten kan maken, maakt niet uit waar hij speelde. Lukaku is ook meer een echte centrumspits, Ronaldo is vaak aan de buitenkant actief."

De analist laat zich ook uit over de moeizame start van Matthijs de Ligt bij Juventus. De voormalig buitenspeler van het verwacht dat het wel goed gaat komen met de twintigjarige verdediger bij la Vecchia Signora . "De Ligt is op weg om de beste verdediger ter wereld te worden, het is slechts een kwestie van tijd."

"De Ligt moet zich nog even aanpassen aan het Italiaanse voetbal, maar dan zal hij al snel de sterkste ter wereld zijn", zegt Van der Meyde, die wel begrijpt dat De Ligt voor Juventus heeft gekozen. "Juventus is de juiste club voor hem om de beste te worden. De Serie A is een mooie school voor hem. Hij kan bij Juventus leren van Giorgio Chiellini, ik zie niemand die beter is."