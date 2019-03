Van der Meijde: "PSV is gewoon een mooie club"

PSV speelt zondag de kraker in de Eredivisie tegen Ajax. Andy van der Meijde heeft een verleden bij beide clubs.

De 39-jarige Arnhemmer maakte in 2000 vanuit de jeugd van de overstap naar het eerste elftal, maar hij heeft ook veel sympathie voor rivaal . Daar speelde Van der Meijde in het voorjaar van 2010, in de nadagen van zijn carrière. "PSV is gewoon een mooie club", zegt hij tegen Voetbal International. "Ik ben een Ajacied, maar PSV is een warme club. Ik heb er echt geen haat tegen."



"Lazovic ging naar Rusland omdat de transfermarkt daar nog open was. PSV kon geen spelers meer halen. Toen dachten ze: dan halen we die bolle Andy maar", vertelt hij over zijn overstap naar Eindhoven. Van der Meijde zou uiteindelijk geen enkele officiële wedstrijd in het eerste elftal spelen en in februari 2011 zette hij een punt achter zijn profcarrière.



Als Ajacied hoopt de 17-voudig Oranje-international natuurlijk dat de Amsterdammers zondag winnen. Door de nederlaag bij staat Ajax vijf punten achter PSV. "Tegen AZ werd ik helemaal gek en heb ik de tv uitgezet. Je weet toch dat je in die wedstrijden de punten moet halen? Ik was er echt beroerd van, verliezen bij AZ mag echt niet gebeuren."