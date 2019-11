Van der Meijde: "Ik hoop dat Ajax hem haalt als opvolger van Ten Hag"

Ajax ging twee weken geleden met in eigen huis onderuit tegen Chelsea en de Amsterdammers krijgen dinsdagavond de kans om zich te revancheren.

De ploeg van trainer Erik ten Hag neemt het dan op Stamford Bridge op tegen the Blues en Andy van der Meijde geeft zijn oude werkgever een goede kans in Londen. Toch is hij ook kritisch op het spel dat de afgelopen weken heeft laten zien.

"Ik vond ze tegen slecht, maar ook twee weken geleden tegen niet goed spelen. Ajax is op de counter te kloppen", vertelt hij in gesprek met VTBL. "Tegen (uiteindelijk met 2-4 gewonnen door Ajax, red.) slikken ze een paar tegengoals en meteen werd het weer spannend. Dat is echt een minpunt van dit seizoen, dat Ajax het vaak zo ver laat komen. Want dan kun je wel eens onderuit gaan."

Van der Meijde ziet daarnaast dat de balans in het elftal nog niet is hersteld sinds het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt afgelopen zomer. "Daardoor is de omschakeling bij Ajax soms echt klote. Bijna alle spelers in de huidige selectie willen aanvallen, maar dat kan niet altijd." De oud-aanvaller schat Ajax echter alsnog hoger in dan Chelsea: "Ajax heeft meer kwaliteit in huis dan Chelsea. We moeten nu niet net doen alsof dat een echt bijzondere ploeg is."

Met Erik ten Hag heeft Ajax volgens Van der Meijde bovendien een capabele trainer voor de selectie staan: "Ik vind Ten Hag net zo goed als Peter Bosz en Louis van Gaal. Ook Ten Hag weet wat hij doet en komt altijd met oplossingen. Andere trainers doen vaak maar wat."

De oefenmeester werd de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer bij en Van der Meijde vreest dat Ten Hag aankomende zomer gaat vertrekken: "Ajax zal hem niet meer kunnen houden. Wie Ajax als opvolger moet halen? Ik hoop op Peter Bosz."