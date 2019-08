Van der Heijden schuttert: "Maar zo'n bal moet je niet geven"

Feyenoord incasseerde tegen Dinamo Tbilisi een tegengoal en dat was deels een fout van Jan-Arie van der Heijden. Dick Advocaat ziet nog een schuldige.

plaatste zich donderdagavond ten koste van Dinamo Tbilisi voor de vierde voorronde van de . In de Georgische hoofdstad eindigde de return in een 1-1 gelijkspel.

"Ik vind de pass van Kenneth Vermeer, met alle respect, niet best. Die geef je toch niet? Het is natuurlijk zijn fout, maar zo'n bal moet je niet geven. Hier ben ik netter", zegt Advocaat bij Veronica over de tegentreffer. Presentator Wilfred Genee vraagt of Advocaat als trainer in de kleedkamer wel tekeer was gegaan. "Dat lijkt me wel."

"Aan de andere kant: als ze die gasten niet een beetje geholpen hadden, hadden ze nooit gescoord. Wat kan voetbal vervelend zijn als je hier anderhalf uur naar moet kijken. Slechter dan dit kan niet", voegt Johan Derksen toe. Snel na de openingstreffer maakte Eric Botteghin vanuit een hoekschop de gelijkmaker, waardoor het duel in een 1-1 gelijkspel eindigde. Advocaat: "Troosteloze wedstrijd, maar een goed resultaat."

Later op de avond krijgt Feyenoord te weten wie de tegenstander wordt in de vierde voorronde, als Hapoel Beër Sheva en IFK Norrköping tegenover elkaar staan. De heenwedstrijd in Zweden eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Feyenoord ontvangt Hapoel Beër Sheva of IFK Norrköping volgende week donderdag eerst in De Kuip, waarna een week later de return buitenshuis op het programma staat.