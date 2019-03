Van der Hart: "Niet als makke lammetjes naar de slachtbank te gaan"

Mickey van der Hart heeft enorm veel zin in het uitduel met Ajax.

Woensdagavond gaat de doelman met zijn ploeg op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Door de -wedstrijd van de Amsterdammers tegen werd het duel verplaatst. Van der Hart weet dat het bezoekje aan Amsterdam erg lastig is, maar gaat voor een goed resultaat. "We gaan niet als makke lammetjes naar de slachtbank", vertelt de goalie voor de camera's van FOX Sports .

De 24-jarige Van der Hart speelde in het verleden jarenlang bij . "Dat wordt een lastige wedstrijd, maar je weet dat je daar naartoe moet. Ergens vind ik het ook wel mooi. Het is een mooi stadion en ze hebben een goede ploeg. Wij hebben niks te verliezen en het lijkt me mooi om daar een stuntje neer te zetten. We gaan daar niet heen om als makke lammetjes naar de slachtbank te gaan. We willen daar iets neerzetten. Dat zal moeilijk worden, maar we gaan er wel voor."



Er is bij PEC Zwolle veel te doen geweest over de wedstrijd tegen Ajax en het vertrek van Jaap Stam naar . "Binnen de groep valt dat eigenlijk wel mee. We hebben een doel voor ogen en dat is onszelf veilig spelen. De buitenwacht heeft een hoop dingen om het over te hebben, maar intern valt dat allemaal wel mee", zegt Van der Hart, die spreekt van een gekke situatie. "Het is zoals het is. We gaan woensdag en dan wordt die wedstrijd ook weer ingevuld."



PEC staat na 24 wedstrijden op de dertiende plek, maar heeft slechts een puntje meer dan nummer zestien . De komende weken wachten wedstrijden tegen onder meer en . "We weten dat er potjes gaan komen, waarin we resultaten moeten halen. Ik denk niet zozeer in series en wedstrijden die er gaan komen. Ik denk aan de komende wedstrijd en dat is Ajax. We zullen ongelooflijk goed moeten zijn om daar een punt, of eventueel drie, te pakken."