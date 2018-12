Van der Hart gepasseerd voor belangrijk duel PEC Zwolle

Mickey van der Hart verdedigt zaterdag waarschijnlijk niet het doel van PEC Zwolle als NAC Breda op bezoek komt.

Dat weet Voetbal International vrijdag te melden. Trainer John van 't Schip sprak onlangs nog zijn vertrouwen uit in Van der Hart, maar hij lijkt dus van gedachten te zijn veranderd. De 24-jarige doelman heeft sinds eind augustus een basisplaats, omdat routinier Diederik Boer toen geblesseerd raakte.



"Mickey doet het goed. Er is geen reden om wat te veranderen, ook niet als Diederik weer fit is", liet Van 't Schip eind oktober weten aan RTV Oost. In de aanloop naar de wedstrijd tegen NAC Breda sprak de coach met geen woord over de keeperswissel. Volgens VI waren de spelers echter al wel op de hoogte en reageerden velen van hen verbaasd.



Van der Hart zei zelf onlangs in VI dat hij het vertrouwen voelt van Van 't Schip. "Na het duel met AZ heb ik met de trainer gesproken. Hij gaf aan waar het team heen ging en wat er van mij verwacht werd. Ik heb gezegd dat ik mijn basisplaats niet meer afgeef. Ik ben goed bezig, ga lekker. Als ik trainer was zou ik geen reden zien om te wisselen. Daar houd ik me voorlopig maar aan vast."



PEC Zwolle trapt zaterdag voor eigen publiek om 18:30 uur af tegen NAC. De Blauwvingers staan slechts vijftiende met veertien punten uit vijftien speelronden. NAC Breda heeft drie punten minder en deelt de laatste plaats met De Graafschap, dat een slechter doelsaldo heeft.