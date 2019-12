Van der Gijp ziet probleem in München: "Bij Feyenoord had hij nu gespeeld"

Joshua Zirkzee maakte afgelopen woensdag zijn Bundesliga-debuut namens Bayern München.

De achttienjarige Nederlander luisterde zijn eerste wedstrijd meteen op met een doelpunt tegen . Ondanks deze positieve ontwikkeling denkt René van der Gijp dat het beter voor de jonge aanvaller was geweest als hij twee jaar geleden niet vertrokken was uit de jeugd van .

"Die jongen speelt nu bij Bayern en Bayern heeft een plan met hem. Zij laten hem af en toe vijf minuten invallen, maar die jongen moet voetballen. Waar dan ook, dat maakt niet uit."

" , sc , , ergens anders in Duitsland. Op die leeftijd moet je gewoon iedere week spelen", is Van der Gijp duidelijk bij Veronica Inside. "Dan zeggen ze altijd: 'Ik train wel met topspelers.' Maar die gasten trainen altijd op tachtig procent."

De voormalige aanvaller is ervan overtuigd dat Zirkzee in De Kuip meer kansen zou hebben gekregen: "Als hij nu nog bij Feyenoord had gezeten, had hij nu gespeeld."

Van der Gijp verwijst daarbij naar Luc Castaignos, die de Rotterdammers ook op jonge leeftijd verliet voor , maar wel ervaring opdeed in de hoofdmacht van Feyenoord.

"Dan speel je van je 17e tot je 20e gewoon 120 wedstrijden. Dat moet je toch hebben, nu laten ze hem af toe tien minuten invallen... Zonde hoor."

Van der Gijp krijgt bijval van Wim Kieft, die vindt dat zaakwaarnemers een kwalijke rol spelen in het vertrek van jonge talenten naar het buitenland. "Wettelijk kan je dat niet vastleggen, maar het zou eigenlijk niet moeten mogen."

"Dat jongetjes van vijftien zo uit hun omgeving weggehaald worden en naar een ander land gaan. Dat is je reinste waanzin."