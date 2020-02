Van der Gijp verbijsterd door interview Ten Hag: "Waar lult hij over?"

René van der Gijp snapt weinig van de reactie van Erik ten Hag over het optreden van Ryan Babel, zondag duel met Heracles Almelo (1-0 verlies Ajax).

De huurling van speelde een zwakke wedstrijd en heeft duidelijk moeite om na zijn winterse transfer in vorm te raken.

Ten Hag nam het voor de camera van FOX Sports op voor Babel, maar volgens Van der Gijp zou de trainer simpelweg moeten erkennen dat zijn pupil niet in vorm is.

Babel viel in Almelo op met kansloze schoten, ondermaatse aannames en mislukte passeeracties. Hij erkende na afloop dat hij nog niet zo goed speelt als hij zelf zou willen; zijn trainer stipte aan dat Babel weinig tijd heeft gehad sinds zijn komst.

"Maar dat het beter moet, weet hij zelf ook. Ik zie dat hij er zelf keihard aan werkt, hij is heel nieuwsgierig. Op de training zie ik ook hele goede dingen. In de wedstrijd komt het er alleen nog niet altijd uit. Ik neem aan dat het hem zelf ook irriteert, maar hij werkt er heel hard voor", zei Ten Hag.

Van der Gijp keek met verbijstering naar het interview, zo blijkt maandagavond tijdens de uitzending van Veronica Inside. "Hij is heel nieuwsgierig... Wat heeft dat er nou mee te maken?", vraagt de analist zich hardop af bij het praatprogramma.

"Deze man moet wel gaan oppassen, hoor. Hier trapt geen topclub in. Denk jij dat of zo'n trainer willen hebben? Of ? Dat kan toch niet. Waar lult hij over? Je kunt het toch kort houden: Babel zit er op dit moment totaal niet in."

Ook Johan Derksen zet zijn vraagtekens bij de reactie van Ten Hag. "Hij zou eens moeten zeggen: het was helemaal niets vanmiddag. Dusan Tadic deed niet mee en Daley Blind heeft alleen maar hijgend en amechtig achter Cyriel Dessers aangelopen de hele middag", somt Derksen op.

Van der Gijp grapt dat Dessers, de Belgische topscorer van de , in plaats van Babel bij het zou kunnen komen.

Als Ronald Koeman ervoor kiest om Babel te selecteren voor de oefenduels met de Verenigde Staten en Spanje van volgende maand, zo zegt Van der Gijp, dan kan de bondscoach 'niet meer serieus genomen worden'.