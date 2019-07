Van der Gijp schrikt van PSV: "Die koop je nog niet voor in de ijssalon"

René van der Gijp denkt niet dat PSV behoefte heeft aan de komst van Steven Berghuis.

De analist concludeerde dinsdagavond tijdens de wedstrijd tegen FC Basel (3-2 zege) in de tweede voorronde van de dat de beschikking heeft over meerdere aanvallers die beter zijn dan Berghuis, en denkt niet dat de buitenspeler van er goed aan zou doen om naar Eindhoven te gaan.

Van der Gijp is woensdagavond aanwezig in De Kuip als analist voor Veronica bij het oefenduel tussen Feyenoord en Angers. Hij blikt vooraf nog even terug op de wedstrijd van PSV. "We zien gisteren Steven Bergwijn, Hirving Lozano, Bruma en die spits die ook op de flank kan spelen (Donyell Malen, red.). Dan is het gek dat je Berghuis nog nodig hebt."

"Ik zou eerder denken aan een voorstopper of een heel goede middenvelder", adviseert Van der Gijp. "Maar om nou Berghuis te halen... dat is totaal overbodig."

"Als Berghuis slim is, tekent hij lekker bij", voegt de voormalig international eraan toe. "Hij is hier de belangrijke speler, hij wordt op handen gedragen. Bij PSV wordt hij een van de tien. Bergwijn is beter, Malen is beter. Als Lozano gewoon normaal speelt, en niet zoals gisteren, dan is hij ook beter. Dus laat Berghuis lekker hier blijven."

Van der Gijp schrok van het optreden van Lozano tegen Basel. "Als je Lozano gisteren ziet... Die koop je nog niet voor in een ijssalon in Napels, of wel?"