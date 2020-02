Van der Gijp raadt Ajax transfer ondanks interesse af: "Niet doen, niet doen"

Ajax kan Jan Vertonghen beter niet terughalen naar Amsterdam, zo is de stellige overtuiging van René van der Gijp.

Volgens de analist van Veronica beschikt de 32-jarige verdediger van niet meer over de fysieke kwaliteiten om bij mee te kunnen. "Niet doen, niet doen", zegt Van der Gijp.

Vertonghen kwam ter sprake in de voorbeschouwing op het -duel van de Londenaren tegen , waar de ervaren Belg het moet doen met een plek op de bank.

"Alles wat je leest in Engeland is dat het echt niet meer kan", zegt Van der Gijp. "Hij moest het natuurlijk al niet van zijn snelheid hebben, maar nu schijnt het echt niet meer te kunnen. Dat moet je niet doen, joh."

Begin januari berichtte De Telegraaf dat Ajax de mogelijkheden heeft onderzocht om Vertonghen, die tussen 2006 en 2012 al in de hoofdstad onder contract stond, terug te halen.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou de linksback annex centrumverdediger een interessante optie vinden 'vanwege zijn winnaarsmentaliteit en ervaring', maar het salaris en de transfersom bleken een struikelblok.

Vertonghen verdient in Londen vier tot vijf miljoen euro per jaar en zelfs een deel daarvan was Ajax te gortig. Een maand na het gerucht van zijn krant vertelde journalist Valentijn Driessen dat Ajax alleen in Vertonghen geïnteresseerd is indien Daley Blind vertrekt.

Vertonghen zou de concurrentie met zijn voormalig ploeggenoot niet aan willen gaan. "Maar hij is niet zo'n goede voetballer als Daley Blind, aan de bal", vergelijkt oud-spits Wim Kieft, eveneens aanwezig in de studio van Veronica.

Kieft begrijpt waarom Vertonghen sinds de komst van manager José Mourinho minder aan spelen toekomt, terwijl Davinson Sánchez juist veel meer minuten maakt sinds de Portugees aan het roer staat.

"Vertonghen is geen Mourinho-verdediger, want hij is een beetje flegmatiek. Sánchez is wel een beetje blind vaak, maar dat is wel veel meer verdediger dan Vertonghen."