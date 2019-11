Van der Gijp: "Als je staakt bij racisme, doen ze dit bij 2-0 achter altijd"

De door FC Den Bosch-supporters racistisch bejegende Ahmad Mendes Moreira van Excelsior bleef ook in Veronica Inside niet onbesproken.

René van der Gijp en Johan Derksen werden het niet eens over de juiste procedure in dit soort gevallen. Volgens Van der Gijp kun je wedstrijden beter niet staken, terwijl Derksen vindt dat niet meer terug het veld op had hoeven komen.

"We kunnen natuurlijk geen wedstrijden gaan staken, want dan krijg je dat als een club met 2-0 achter staat het hele publiek oerwoudgeluiden gaat maken", aldus Van der Gijp. "Dat ga je dan juist krijgen."

"Ik vind het wel prima dat een scheidsrechter even naar binnen gaat, maar dan wel bij een tweede kans weer naar buiten gaat. Je moet niet gelijk bij het allereerste wat er gebeurt zeggen: 'Nu gaan we niet meer voetballen.' Want er is daarna toch niet echt meer iets gebeurd? Toen bleef het vrij rustig."

Derksen is het daar totaal niet mee eens. "Nee, je moet het nu zó hard aanpakken dat je het voor eens en altijd uitbant", zegt de analist. "Excelsior had rustig naar huis kunnen gaan. Het is vrij eenvoudig: Den Bosch kent zijn pappenheimers, die zet ze voor de rest van hun leven uit het stadion."

"Als justitie ze aanpakt hebben de heren ook een strafblad. Dan moeten ze maar zien hoe ze de rest van hun leven invullen. Maar als je ze niet genadeloos hard aanpakt, staan ze volgende week wéér te blèren."

Volgens Derksen worden dit soort racismegevallen vaak onvoldoende bestraft. "Laten we nou eens ophouden met het gezeik: 'Wat moeten we met die gasten?' Gewoon levenslang uit het stadion bannen", zegt de oud-voetballer stellig.

"Volgens was het weer 'die kleine minderheid'. Nou, schop die minderheid er dan in zijn totaliteit uit. FC Den Bosch is baas in eigen huis. Die mensen kun je gewoon zeggen: jullie komen er nóóit meer in."