Van der Gaag dient ontslag in na ontluisterende nederlaag NAC Breda

Mitchell van der Gaag heeft zijn ontslag ingediend als trainer van NAC Breda, zo bevestigt hij maandagavond in gesprek met Voetbal International.

De oefenmeester kwam tot zijn besluit na de kansloze 0-4 nederlaag tegen van zaterdagavond. Hij lichtte interim-directeur Nicole Edelenbos en aandeelhouder Wim van Aalst zondagmiddag in over zijn besluit, zo meldt het weekblad.



"Het is klaar, meer dan dit kan ik niet doen", licht Van der Gaag toe. "Ik regisseer mijn eigen ontslag." De trainer werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Stijn Vreven. Dit seizoen verkeerde NAC vanaf het eerste moment in de onderste regionen van de . De club moet in de laatste paar maanden van de competitie alle zeilen bijzetten om degradatie te ontlopen: men staat onderaan, met acht punten achterstand op en .



Van der Gaag, voormalig trainer van onder meer en , kwam bij NAC terecht in een chaotische sfeer: technisch directeur Hans Smulders sneuvelde, algemeen directeur Justin Goetzee stapte op en ook andere werknemers liepen weg. Zelf overleefde de trainer de stormen, maar de sportieve resultaten bleven achter. Hij zegt dat zichzelf kwalijk te nemen en zichzelf als verantwoordelijke te zien. "Misschien zullen mensen het zien als weglopen, ik zie het als de enige uitweg."NAC neemt 'op zeer korte termijn een beslissing over een nieuwe invulling voor de resterende wedstrijden van dit seizoen', meldt men in een statement. De hekkensluiter komt op zondag 31 maart weer in actie, thuis tegen . Van der Gaag denkt dat zijn opvolger voor 'nieuw elan' kan zorgen in de strijd tegen degradatie. "NAC heeft behoefte aan positiviteit, onder een nieuwe trainer zien spelers wellicht nieuwe mogelijkheden. Er moet iets gebeuren. Het gaat om de club. Ik zie opstappen als een nederlaag, het zal slecht staan op mijn cv, maar als ik twijfel of het me nog lukt moet ik wegwezen."