Van den Brom waarschuwt voor Berghuis: "Daar zijn we op voorbereid"

John van den Brom denkt dat FC Utrecht zondag een lastige wedstrijd tegemoet gaat bij Feyenoord.

De trainer van de Domstedelingen weet dat zijn ploeg vooral zal moeten letten op Steven Berghuis, de sterspeler van de Rotterdammers.

" zit wat moeilijk voorin", ziet Van den Brom, die zijn spelers heeft gewaarschuwd voor de kwaliteiten van Berghuis. "Stam probeert het nu met Berghuis in de spits. Die speelt overal, behalve in de spits", analyseert Van Den Brom.

"Daar heb ik mijn jongens op voorbereid. Hij is hun beste speler, die moeten we aan banden leggen."

Van den Brom bewaart weinig goede herinneringen aan uitwedstrijden in de Kuip. "Ik heb er als trainer niet heel veel punten gehaald", zegt de voormalig oefenmeester van .

"Je weet dat het daar altijd lastig is. Ook nu zij een Europese wedstrijd in de benen hebben. Feyenoord blijft Feyenoord. Er staan goede spelers op het veld."

Utrecht mist zondag in ieder geval de spitsen Jean-Christophe Bahebeck en Adrián Dalmau, terwijl de inzetbaarheid van Sander van de Streek twijfelachtig is.

"Hij kan met pijn spelen, maar het moet wel verantwoord zijn. Het zal niet onze intentie van voetballen veranderen. Dat zou raar zijn", vindt hij.

"Juist omdat we goed gestart zijn, zullen we ons eigen spel spelen. Dan is het aan Feyenoord om daar iets aan te doen."