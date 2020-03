Van den Brom verklapt strijdplan tegen Ajax: "Zijn ze te pakken? Ja"

John van den Brom denkt dat Ajax te pakken is, zo laat de trainer van FC Utrecht daags voor het bekerduel weten in gesprek met Voetbal International.

De coach wijst naar de mindere vorm van de de ploeg van Erik ten Hag en ziet zwakke plekken bij de rivaal uit Amsterdam. Van den Brom zag , , en de afgelopen weken het goede voorbeeld geven tegen de wankelende koploper van de .

Het team van Ten Hag heeft het moeilijk na de winterstop. werd door Getafe uitgeschakeld in de , terwijl titelconcurrent AZ in de Eredivisie op gelijke hoogte is gekomen qua puntenaantal.

"We hebben een aantal voorbeelden gezien van ploegen die tegen Ajax hebben gespeeld en het ze moeilijk konden maken. Zijn ze te pakken? Ja", aldus Van den Brom tegenover het weekblad.

"Dat heeft Heracles laten zien, FC Groningen, Getafe en AZ ook. Dat deden ze veelal op verschillende manieren. Het is aan ons om een eigen manier te vinden waarin wij succesvol kunnen zijn."

zal Ajax woensdagavond voor eigen publiek niet hoog onder druk gaan zetten. "Dan kunnen ze heel goed voetballen en kunnen ze gevaarlijk worden", weet Van den Brom.

"Het ligt dus wel wat meer voor de hand dat we morgen wat meer uit vanuit een gesloten organisatie zullen beginnen en kijken hoe de wedstrijd loopt. AZ verdedigde ook heel gegroepeerd, maar als ze de bal hadden vlogen ze eruit."

Ajax verkeert al wekenlang in een crisis, maar ook bij FC Utrecht zijn de prestaties niet om over naar huis te schrijven. Afgelopen zondag werd nog met 2-1 verloren op bezoek bij hekkensluiter .

"Bij ons is het een soort van crisis omdat we verliezen bij RKC, maar de crisis daar in Amsterdam is nog wat groter", aldus Van den Brom. "Dit was onze eerste nederlaag van het jaar, dat is bij Ajax anders."

"Ik weet hoe het is als je bij een topclub verliest, dan is er paniek. Dat zal niet anders zijn nu. Dat is ook wat ik lees, overal." Van den Brom wil niet te diep in gaan op de problemen waar zijn collega Ten Hag mee te maken heeft.

"Ik zie dat het ook niet echt een team is, dat ze meer voor zichzelf spelen dan voor het team. Maar dat zie ik afgelopen zondag bij ons ook", zo klinkt het. "Misschien is het beter om het om te draaien: bij hebben ze ook individuele kwaliteiten, maar daar staat vooral ook echt een team."

"Dan zie je wat dat brengt. AZ was zondag echt een team én daarbovenop kwamen nog de individuele kwaliteiten die ze daarnaast nodig hadden."