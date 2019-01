Van den Brom tekent voor drie jaar bij FC Utrecht

John van den Brom heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij FC Utrecht. De verbintenis gaat komende zomer in.

​De 52-jarige trainer is momenteel bezig aan zijn laatste maanden bij AZ, waar hij eerder al kennen gaf te zullen vertrekken. Van den Brom was sinds 2014 werkzaam in Alkmaar, waarmee hij zich drie keer plaatste voor Europees voetbal. Hij volgt bij FC Utrecht Dick Advocaat op, die drie weken geleden zijn afscheid aankondigde.





"We zijn erg verheugd met de aanstaande komst van John van den Brom naar FC Utrecht", vertelt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de officiële clubwebsite van Utrecht. "In de persoon van John halen we een winnaar in huis, met ervaring in binnen- en buitenland. Iemand die overal waar hij heeft gewerkt als oefenmeester voor sportieve successen heeft gezorgd met een aanvallende speelwijze."

"John is erg ambitieus en omarmt de langetermijnvisie van FC Utrecht. Hij heeft bewezen naast teams ook individuele spelers te kunnen ontwikkelen en verbeteren. John komt uit de provincie Utrecht en staat er bekend om oog te hebben voor spelers uit de eigen opleiding, hetgeen we bij FC Utrecht erg belangrijk vinden."



​Van den Brom geeft aan de voorbij periode 'uitvoerig' met de club gesproken te hebben. "Die gesprekken hebben ervoor gezorgd dat ik een helder beeld heb van de huidige stand van zaken en de ambities. Ik zie FC Utrecht als een club met enorm veel potentie en geloof in de visie zoals die door de club de voorbije jaren is neergezet en uitgedragen."



​"Ik zie kansen om met FC Utrecht volgende stappen te maken en vind dat er een goede selectie staat, met daarin veel spelers met langdurige contracten. Dat vormt een goede, stabiele basis om in te stappen. Ik kijk ernaar uit samen met de club de ambities te realiseren en samen successen te hebben."