Van den Brom stond perplex van Ajax: "Hoe is dit in godsnaam mogelijk?"

FC Utrecht neemt het zondag op tegen Ajax, dat kampt met veel blessures.

Bij het met 1-0 gewonnen duel met afgelopen zondag kwamen daar met Joël Veltman, Quincy Promes en Ryan Babel nog eens drie spelers bij. Trainer John van den Brom viel op de terugweg na het 1-1 gelijkspel tegen in de spelersbus van de ene in de andere verbazing.

"We keken - PSV. Ik zag de ene na de andere Ajax-speler geblesseerd uitvallen en dacht: hoe is dit in godsnaam mogelijk?" aldus de trainer van de Domstedelingen in gesprek met De Telegraaf.

Van den Brom wreef niet in zijn handen door de personele problemen bij de Amsterdamse club. "In eerste instantie denk je vooral: wat vervelend voor die jongens."

Ajax-coach Erik ten Hag heeft aangegeven dat er een intern onderzoek komt vanwege het blessureleed. Van den Brom begrijpt de vraagtekens bij zijn vakcollega. "Wij hebben ons intern ook de vraag gesteld hoe een blessuregolf ontstond. We gingen met een compleet fitte selectie op trainingskamp en kwamen met zeven geblesseerden terug. En geloof me, soms kun je daar echt niks aan doen."

Doorgaans heeft Ajax het lastig op bezoek bij . Door de blessures is er mogelijk nog meer kans voor de ploeg van Van den Brom om drie punten te pakken tegen Ajax. "Ik denk dat Promes het sowieso niet haalt om het duel met ons weer fit te zijn, maar Babel en Veltman hebben nog een week de tijd", benadrukt Van den Brom.

"Bovendien houdt Erik genoeg goede spelers over. Van mij mogen Daley Blind en Hakim Ziyech nog wél een wedstrijd wegblijven", lacht de oefenmeester.