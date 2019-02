Van den Brom haalt assistent-trainer voor komend seizoen weg bij PSV

Dennis Haar wordt vanaf volgend seizoen de assistent-trainer van John van den Brom bij FC Utrecht.

De oefenmeester heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend, zo maakt Utrecht woensdagmiddag bekend. Haar is dit seizoen trainer van Jong PSV en heeft een aflopend contract in Eindhoven.

Haar beschikt over het hoogste trainersdiploma en werkte tussen 2006 en 2017 bij AZ. Hij was daar jeugdtrainer, assistent-trainer van het eerste elftal en oefenmeester van Jong AZ. In Alkmaar werkte hij drie jaar als assistent van Van den Brom. Daarna tekende hij een contract voor twee seizoenen als trainer van Jong PSV, waarmee Haar vorig seizoen vijfde werd en momenteel vierde staat in de Keuken Kampioen Divisie.



"We zijn er blij mee dat we Dennis hebben kunnen overtuigen om weer als assistent-trainer van John van den Brom aan de slag te gaan", reageert directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de website van Utrecht. "De doelen en ambities die er bij Utrecht zijn speelde een belangrijke rol in de keuze van Dennis voor onze club."



"Hij ziet de potentie van de club en gelooft daarin. We hebben diverse goede gesprekken met Dennis gevoerd en zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en het feit dat hij voor Utrecht een toegevoegde waarde is", concludeert Zuidam. De huidige assistent-trainer Rick Kruys heeft een doorlopend contract en blijft betrokken bij het eerste elftal; met assistent Marinus Dijkhuizen is de club nog in gesprek over de invulling van komend seizoen.