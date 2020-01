Van den Brom deelt gevoelige tik uit met opstellen debutant: "Bezig met vertrek"

Urby Emanuelson overweegt een vertrek bij FC Utrecht, zo geeft de 33-jarige middenvelder toe aan De Telegraaf.

De zeventienvoudig Oranje-international kreeg vrijdagavond een teleurstelling te verwerken, toen hij ondanks de afwezigheid van Adam Maher en Bart Ramselaar op de bank moest beginnen tegen (3-3).

"Natuurlijk ben je niet blij, dat je er nog niet in staat, als er zoveel jongens geblesseerd zijn", aldus Emanuelson tegenover het dagblad. Emanuelson had gehoopt op een basisplaats, maar zag trainer John van den Brom in zijn plaats kiezen voor debutant Mitchell van Rooijen.

"Daar baal ik wel een beetje van. Ik denk dat ze wel weten wat ze aan me hebben en wat ik kan brengen. Dan is het aan de trainer om zijn keuze te maken", aldus Emanuelson, die in 66ste minuut mocht invallen en zijn voeten liet spreken met een fraaie assist op Issah Abass bij de 2-3.

Emanuelson keek dan ook tevreden terug op zijn invalbeurt. "Je probeert het team te helpen. Ik weet wat ik kan. Ik heb er alles aan gedaan om er nog een overwinning uit te slepen." Toch sluit de ex-Ajacied een vertrek uit de Domstad niet uit.

"Je bent er wel mee bezig, maar het hangt er ook vanaf of er iets interessants op je pad komt. Dat is er op dit moment niet echt. We wachten het gewoon af. Het is nog twee weken. Ik hoef niet weg. Ik heb het nog steeds ontzettend naar mijn zin."

Het raakte Emanuelson dat de 21-jarige Van Rooijen de voorkeur kreeg boven hem. "Je wil wel minuten maken, als die mogelijkheid er is. Ik weet dat ik op dit moment Adam (Maher, red.), Simon (Gustafson, red.), Bart (Ramselaar, red.) en Joris (van Overeem, red.) voor me heb, maar dan hoop je toch wel daar achter te zitten."

"Dat was ditmaal niet zo en dat doet best wel pijn. We gaan door en ik heb bij mijn invalbeurt in ieder geval laten zien wat ik in huis heb." Trainer Van den Brom ziet nog altijd perspectief voor Emanuelson bij . "Anders had ik hem ook niet gebracht", zegt de oefenmeester.

"Ik denk dat we hebben kunnen zien hoe goed hij kan voetballen. De pass waaruit wij de 2-3 scoren, is echt een wereldbal. Er zijn weinig spelers die zo het overzicht kunnen houden. Als je in zoveel drukte zo'n bal kunt geven dan is dat een kwaliteit."

"Het was een keuze om Urby niet op te stellen en Mitchell wel. Dat had ermee te maken dat we in het verdedigende blok wilden doorspelen en dat Mitchell dat vorige week tegen prima heeft gedaan."