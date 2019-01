Van den Brom bevestigt transfer naar FC Utrecht

John van den Brom wordt de nieuwe coach van FC Utrecht. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer de club uit de Domstad dat nieuws naar buiten brengt.

Dat bevestigde Van den Brom zondag na de 0-2 zege van AZ op sc Heerenveen. Hij zal in De Galgenwaard de opvolger worden van Dick Advocaat.



"Ja, dat duurt lang. Maar we hebben allemaal een drukke periode. Als het zover is, horen jullie het", aldus Van den Brom voor de camera van de NOS . Het was geen geheim dat de 52-jarige Amersfoorter bovenaan het verlanglijstje stond van Frans van Seumeren en het lekte al uit dat hij heeft onderhandeld met de grootaandeelhouder.



Nu lijkt er dus een akkoord te zijn bereikt. Van den Brom is sinds de zomer van 2014 de trainer van AZ en maakte begin december bekend dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen. "Ik ben trots dat ik als langstzittende trainer de boeken in ga. De afgelopen vijf jaar heb ik mooie seizoenen beleefd bij AZ."



"Maar het is nog te vroeg om terug te blikken. Vanaf heden gaat de focus weer op dit seizoen", vertelde de trainer, die met AZ momenteel op de vierde plaats staat in de Eredivisie. Eerder werkte hij bij Anderlecht, Vitesse, ADO Den Haag, AGOVV Apeldoorn, Jong Ajax en VV Bennekom.