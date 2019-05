Van den Brom bevestigt interesse in Ajacied en gaat in op Lens-gerucht

John van den Brom ontkracht het gerucht dat Jeremain Lens volgend seizoen op huurbasis voor FC Utrecht speelt.

In de Turkse media verscheen een bericht dat de aanvaller op weg zou zijn naar de Domstad, maar daar is volgens de nieuwe trainer niets van waar. In gesprek met RTV Utrecht laat de coach weten dat er wél interesse is in Václav Cerný en Adam Maher.



"Nee, dat is onzin. Ik heb het ook gelezen. Dat slaat nergens op", aldus Van den Brom, doelend op het gerucht over de 31-jarige Lens, wiens contract bij doorloopt tot medio 2022. "Het is niet eens besproken. Dat is niet aan de orde, echt niet." Van den Brom hoopt de selectie van Utrecht komende zomer wel aanvallend te versterken en wil dat misschien doen met Cerný, die bij niet hoeft te rekenen op een basisplaats onder trainer Erik ten Hag.



Een gesprek met de Tsjechische buitenspeler heeft zelf al plaatsgevonden. "Ik heb inderdaad met hem gesproken. De laatste weken ben ik met Jordy (technisch manager Zuidam, red.) bezig geweest om te kijken op welke posities we nog versterking kunnen gebruiken en alles in kaart te brengen. We hebben gekeken naar wat de opties zijn. Hij is er daar een van, maar ook niet meer dan dat."



Van den Brom werkte het afgelopen seizoen met Maher samen bij . Mogelijk volgt de middenvelder zijn trainer naar Utrecht. "Bij AZ heb ik fantastisch met hem gewerkt. Ze waren lang met hem bezig om het rond te krijgen", aldus de trainer. "Hij heeft aangegeven dat hij stopt bij AZ. Toen hebben ik en Jordy ons bij hem en zijn management gemeld."



Ook Mats Seuntjens werd gelinkt aan , maar ook hij zal niet worden aangetrokken. "Ik lees net zoveel als jullie, maar soms moet ik lachen. Ik ben helemaal gek van hem, want ik vind het een geweldige speler, maar zijn contract loopt gewoon door bij AZ", aldus Van den Brom, die met Justin Lonwijk en Issah Abass zijn eerste aanwinsten voor volgend seizoen binnen heeft.