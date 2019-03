Van den Brom baalt: "Wat schieten we daar nou mee op?"

John van den Brom is niet te spreken over het aanvangstijdstip van de uitwedstrijd die AZ komende dinsdag speelt tegen Vitesse.

De Alkmaarders staan zaterdagavond tegenover (thuis) en dinsdag om 18:30 uur moet het team van Van den Brom aantreden in de Gelredome. "Waarom kunnen we 's avonds niet op een normaal tijdstip spelen?" vroeg de coach zich vrijdag op een persconferentie hardop af. "Dinsdagavond om half zeven, uit bij . Wat schieten we daar nou mee op?"



"Ik denk niet dat onze supporters daar blij van worden." Van den Brom verwacht dan ook niet dat het uitvak in Arnhem uitverkocht zal zijn. "Vind ik jammer. Natuurlijk spelen we voor onszelf, voor de club. Maar je speelt ook voor je supporters en indirect ook voor Vitesse", zei hij volgens De Telegraaf.



De 52-jarige coach, die volgend seizoen bij aan de slag gaat, hoopt dat de KNVB in de toekomst meer overleg met de clubs voert. "Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Het zou wel lekker zijn als wij, de clubs, meer inspraak zouden hebben."



staat met nog acht duels te gaan vierde in de met evenveel punten als nummer drie . Vitesse is vijfde en heeft zeven punten minder dan de Alkmaarders. Vóór het duel van dinsdag spelen de Arnhemmers zaterdagavond een uitwedstrijd tegen .