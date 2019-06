Van den Berg: "Ik dacht dat ze een geintje maakten met Liverpool"

De zeventienjarige Nederlander heeft zijn droomtransfer van PEC Zwolle naar Liverpool afgerond en kijkt ernaar uit onder Jürgen Klopp te werken.

Sepp van den Berg geeft toe dat hij dacht dat de interesse van 'een geintje' was, maar inmiddels heeft hij zijn handtekening gezet bij de winnaar van de . Dat levert PEC twee miljoen euro op en zelf mag hij gaan samenwerken met Virgil van Dijk.

De piepjonge jeugdinternational is vastgelegd met het oog op de toekomst. Op de officiële website van Liverpool laat hij weten nauwelijks te beseffen wat hem overkomt. "Kan ik het onder woorden brengen? Het is gewoon geweldig. Voor mij is dit de grootste club ter wereld en dit is een droom die uitkomt. Ik ben echt door het dolle."

De afgelopen weken sijpelden er al geruchten uit dat de Engelse grootmahcth hem wilde hebben. "Ik kon het niet geloven. Ik dacht dat het een grap was", beaamt Van den Berg. "Ik was dolblij en om eerlijk te zijn ook een beetje beduusd dat zo'n grote club interesse in mij toonde. Ik was dus een beetje bang, maar uiteindelijk enorm gemotiveerd."

Van den Berg gelooft dat hij de kwaliteiten heeft om te slagen bij Liverpool. "Ik ben een centrumverdediger, heb rust aan de bal, ben behoorlijk snel en ik kan rennen, maar ik kom hier natuurlijk heen om mezelf verder te ontwikkelen. Ik denk dat dit voor mij de beste plek is om te groeien en hopelijk slaag ik er snel in om veel wedstrijden te spelen."

Van den Berg komt op Anfield een aantal landgenoten tegen die hem wegwijs kunnen maken. Rechtsback Ki-Jana Hoever zit tegen het eerste elftal aan en Nederlands internationals Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk zijn vaste basisspelers bij Liverpool. Laatstgenoemde speelde een grote rol in het overtuigen van de jongeling. "Ik dacht aan de mogelijkheid te trainen met Virgil. Hij is wat mij betreft de beste verdediger ter wereld, dus ik kan veel van hem leren."

Van Dijk is goed op weg om een absolute grootheid te worden bij Liverpool en dat is een doel wat Van den Berg ook voor ogen heeft. "Op de lange termijn hoop ik hier zo veel mogelijk te spelen. Op korte termijn hoop ik aan te haken bij de hoofdmacht, mezelf te ontwikkelen. Ik wil me bij het team voegen en zien hoe het gaat. Op de lange termijn wil ik hier een legende worden."