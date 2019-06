Van den Berg fileert 'teringlijers': "Ik gunde die club echt niets"

Joey van den Berg koos in 2016 voor een avontuur bij Reading, maar die Engelse droom veranderde al snel in een nachtmerrie.

De 33-jarige middenvelder van heeft doorgaans het hart op de tong en denkt dat hij mede daardoor moest vertrekken bij de club uit de Championship. "Ze probeerden me weg te pesten."



"Die nieuwe trainer van Reading wilde makke lammetjes die achter hem aanliepen. Ik ben een sterke persoonlijkheid en daar hield hij niet van", zegt Van den Berg in een interview met Proprof. "Ik moest meetrainen met het tweede, tot de eerste dag van de voorbereiding wachtten ze met de mededeling dat ze mij niet meer nodig hadden. Ze probeerden in mijn hoofd te komen. Maar ik maakte duidelijk dat ik me niet liet wegsturen, ik had het beste contract ooit in mijn leven. Al had ik met Onder-14 mee moeten trainen."



De routinier koos na twee tegenvallende jaren in Engeland voor een terugkeer richting Nederland. Reading zorgde echter allesbehalve voor een soepele overgang naar NEC, waar hij een huurovereenkomst tekende. "Ik zat in Nijmegen al klaar voor de presentatie. In volledig tenue. Telefoon uit Engeland. Dat ik mijn tekengeld moest laten vallen, als voorwaarde voor de verhuur aan NEC. Zeventigduizend pond! Ik zou daar geen recht meer op hebben bij een verhuur. Vies hè."



"Ik gunde die club echt niets, maar dan zou ik terug moeten. Dus heb ik het maar laten vallen. NEC is mij wel voor de helft tegemoetgekomen. Prima. Zo zie je maar, dat clubs toch proberen zo goedkoop mogelijk van spelers af te komen. Als ik echt principieel was geweest, had ik mijn tenue uitgedaan en was ik teruggegaan naar Reading. Maar alles was al geregeld. Ik kon moeilijk terug. Dat wisten zij ook. Teringlijers", zo besluit Van den Berg.