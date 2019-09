Van den Berg blikt terug op korte Instagram-video: "Ik was nerveus"

Sepp van den Berg is weer even terug in Nederland. De verdediger bereidt zich in Zeist voor op de komende oefenduels van Oranje Onder-19.

De verdediger vertrok deze zomer voor bijna twee miljoen euro van naar . Aan de NOS vertelt de zeventienjarige Van den Berg dat hij zich thuis voelt in Engeland, hoewel hij nog geen uitzicht heeft op speeltijd in het eerste.

Na zijn komst publiceerde Liverpool via Instagram een korte video, waarin Van den Berg kennismaakte met zijn nieuwe trainer Jürgen Klopp. Met de armen over elkaar gaf hij aan de trainer toe 'een beetje nerveus' te zijn. "Toen ik net binnenkwam, was ik wel zenuwachtig. Dat kon je wel zien", blikt hij nu terug. "Nu is het heel normaal. Ik heb een goede band met de trainer. Hij heeft gezegd dat ik geen haast moet hebben en gewoon mijn ding moet doen."

"Ik laat gewoon alles zien op de training en dan zie ik het wel", aldus Van den Berg, die 'technisch gezien' de vijfde centrale verdediger is van Liverpool. Hij geeft dan ook eerlijk toe niet te rekenen op speeltijd in het eerste. "Maar ik blijf mijn best doen. Hopelijk krijg ik een kans. Dat zou heel mooi zijn."

Onder meer landgenoot Virgil van Dijk bevindt zich voor Van den Berg in de pikorde. De jongeling vindt het fijn om van de Oranje-international te kunnen leren.

"Natuurlijk trek je naar de Nederlanders toe. Je hebt een connectie en kan gewoon Nederlands spreken. Dat is ook wel lekker. Met Ki-Jana Hoever ga ik het meeste om. Dat is toch iemand van mijn eigen leeftijd. Maar Van Dijk speelt op dezelfde positie als ik. Daar kan ik veel van leren, want hij is een fantastische speler en een topgozer", aldus Van den Berg.