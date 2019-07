Van de straat tot profvoetballer in Nederland via Chelsea: het verhaal van Darius Johnson

De talentvolle tiener heeft een ongebruikelijke weg bewandeld vanuit de voetbalkooien in Londen naar een professionele club.

Het transferbod van heeft misschien het perspectief verpest van Darius Johnson voor een contract op Stamford Bridge, maar de tiener wil nu zijn kans in Nederland grijpen nadat hij eerder op het punt stond het voetbal op te geven.

Johnson heeft onlangs een driejarig contract getekend bij -club , nadat hij een heel ander pad richting het professionele spel heeft bewandeld dan zijn collega's.

De negentienjarige speelde bij non-league-ploeg Kensington & Ealing Borough FC, maar hij begon te twijfelen dat hij het als profvoetballer kon maken totdat Rising Ballers FC zijn talenten op sociale media publiceerde.

Zijn technische vaardigheden en bekwaamheid leverden hem een proefperiode op bij Chelsea en de winnaar van de blijft zijn ontwikkeling volgen nadat ze Johnson niet vast konden leggen.

In plaats daarvan ging Johnson naar Nederland voor een proefperiode van een week en maakte voldoende indruk om een contract bij Volendam te verdienen, waar hij wordt getraind door Wim Jonk, voormalig hoofd jeugdopleidingen van .

Johnson heeft ervoor gekozen om zijn vaardigheden die van belang zijn op de straat te veranderen in vaardigheden die beter bij een professional passen. Hij legt uit dat de ontwikkeling van spelers de kern vormt van zijn gedurfde beslissing om West-Londen in te ruilen voor een klein kustplaatsje in Noord-Holland.

"Ik kwam voor een proefperiode bij Chelsea, maar ze kregen het transferverbod en wilden me vervolgens naar een andere club in Engeland sturen", vertelt Johnson in gesprek Goal. "Toen kwam ik voor een proefperiode naar FC Volendam. Ik deed het heel goed die week en ze kwamen meteen bij me terug en boden me een driejarig professioneel contract aan."

"Toen ik erachter kwam, dacht ik: 'Wow'. Ga ik echt naar Nederland? Veranderen waar ik woon. Het is een gek gevoel en het voelt nog steeds niet echt. Het is honderd procent een zeer grote carrièrestap voor mij en het zou kunnen leiden tot grote dingen. Het zou kunnen leiden tot groter succes in Nederland of terug in Engeland."

"Ik zal elke dag serieus nemen en zo ruimdenkend mogelijk zijn. Ik denk dat ik hier volwassen zal worden. Ik zal leren hoe ik alleen moet leven en koken. Ik ken dit land echter al. Het is een geweldige plek voor ontwikkeling."

"Als voetballer denk ik dat het echt gaat helpen en ik zal hier geweldige coaches hebben. Bijvoorbeeld Wim Jonk, hij was werkzaam bij Ajax. Hij was hun hoofd jeugdopleiding. Ik denk echt dat hij me echt gaat helpen ontwikkelen en me een betere speler gaat maken."

"De belangrijkste focus voor mij, omdat ik niet in een jeugdopleiding heb gespeeld, was de ontwikkeling van spelers."

Johnson maakt deel uit van een nieuw soort voetballer die sociale media heeft kunnen gebruiken om deel uit te maken van een competitieve groep van Engels talent om een kans te krijgen om een professioneel contract te verdienen.

Zijn tweebenigheid werd getoond in Sky Sports-show Soccer AM, die hem katapulteerde van een onbekende naar een virale sensatie.

Johnson gaat nu naar een andere omgeving en hij hoopt de vaardigheden die hij heeft geleerd door in kooien te spelen, te behouden terwijl hij probeert toe te voegen wat professionele coaches aan zijn spel kunnen geven.

Voormalig Chelsea-speler Eden Hazard en zijn ogenschijnlijke erfgenaam Callum Hudson-Odoi behoren tot de rolmodellen, terwijl hij zijn eerste stappen in het spel zat.

"Het wordt niet gemakkelijk omdat er nog veel van het spel is dat ik moet leren en dat is de tactische kant", vervolgt Johnson. "Ik heb het gevoel dat ik een natuurlijk talent heb, dus zodra ik het spel beter begrijp, denk ik dat er niets is dat me kan stoppen."

"Ik heb het gevoel dat als ik in een jeugdopleiding had gespeeld, ik niet dezelfde speler zou zijn die ik vandaag was. Ik ben een zeer directe en vermakelijke speler. Ik vind het leuk om verdedigers op te zoeken, veel problemen te veroorzaken en doelpunten te maken en assists te geven."

"Ik wil spelen zoals Eden Hazard. Ik kijk op naar Callum Hudson-Odoi, ook als is hij nog zo jong. Ik speel ook graag zoals hij. Ik moet alleen nog iets toevoeggen aan de andere kant van mijn spel, dan kan ik doen wat ik wil. Ik heb geleerd van vijf-tegen-vijf dat ik de technische vaardigheid heb en ik heb het vertrouwen dat ik het op techniek kan."

"Wanneer je dit niveau bereikt, moet je verstandig kiezen wat je doet. Neem goede beslissingen over wat je met de bal doet. Je verandert je spel, maar je vaardigheden zijn er nog steeds als het nodig is."

Wat enorm meespeelde in de keuze van Johnson om naar Volendam te komen, was dat zijn nieuwe coach, Jonk, hielp bij het ontwikkelen van spelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek bij Ajax.

Johnson geeft toe dat hij, nadat hij op dertienjarige leeftijd door tal van Londense clubs was afgewezen, dacht dat hij het misschien nooit zou redden. Hij is dankbaar dat Rising Ballers FC hem zijn geloof heeft teruggegeven en hij is vastbesloten het nooit meer te verliezen.

"Honderd procent dat ik hen nodig had", zegt Johnson over de academie die hem hielp bij het behalen van proefperiodes bij een groot aantal clubs. "Ik had veel twijfel. Ik stopte zelfs een tijdje met voetballen toen ik zestien was. Ik dacht dat het voorbij was. Maar toen ik terugkwam, kreeg ik die trap op mijn achterste om door te gaan."

"Ik had niets te verliezen door ervoor te gaan. Wow, Rising Ballers FC heeft me echt zoveel exposure gegeven. Ze hebben me daarbij geholpen. Ze zijn mijn familie; ze hebben veel voor me gedaan in sneeuw, regen of laat in de nacht. In alle omstandigheden werkten we altijd."

"Ik zou een paar dingen oppoetsen en eraan werken om me elke dag een betere speler te maken. Nu ben ik hier. Ik moet mijn hoofd erbij houden en werken. Ik begrijp dat alles eerst hard werken was, maar het harde werk begint nu."

"Ik ben klaar voor de uitdagingen, de hoogtepunten en dieptepunt. Ik moet nuchter blijven en mijn hoofd naar beneden houden. Ik word niet afgeleid."

Er lijkt weinig gevaar te bestaan dat Johnson opnieuw verliefd wordt op het spel terwijl hij zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie volgend seizoen wacht.