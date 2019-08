Van de Looi ontkracht woorden Kökcü: "Ze worden van alle kanten beïnvloed"

Orkun Kökcü maakte vorige maand bekend te kiezen voor een interlandloopbaan bij Turkije.

De achttienjarige middenvelder van was als jeugdinternational actief voor Nederland, maar wil zijn A-interlands uiteindelijk toch liever spelen voor het land waar zijn ouders geboren zijn. Erwin van de Looi baalt daarvan.

De bondscoach van geeft zondagmiddag tegenover RTV Rijnmond aan dat Kökcü er 'goed op stond' bij de KNVB. "We hebben gesprekken gevoerd en hij wist dat hij er goed op stond in Nederland, omdat hij ook aanvoerder van Oranje Onder19 was", vertelt Van de Looi, die de geruchten dat de KNVB onvoldoende moeite zou hebben gedaan om Kökcü te strikken als international daarmee de kop in lijkt te drukken.

Kökcü zelf vertelde twee weken geleden aan Voetbal International dat 'er een gesprek zou plaatsvinden in Zeist (op het bondsbureau van de KNVB, red.) toen hij nog voor Oranje Onder-19 speelde'. "Dat is er echter niet van gekomen. Zodoende", voegde hij daaraan toe.

Van der Looi kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Kökcü bij zijn keuze voor Turkije is beïnvloed door zijn omgeving. "Jammer, maar soms gaat het zo. Zulke jongens worden van alle kanten beïnvloed. Hij heeft zijn keuze gemaakt", zegt de trainer.

"Uiteindelijk is het een beslissing die hij zelf moet nemen. Het gaat over gevoel. Soms moet je de keuze van iemand respecteren. Maar we hebben er alles aan gedaan."