Van de Looi haalt zes debutanten bij selectie Jong Oranje

Bondscoach Erwin van de Looi heeft vrijdagmiddag zijn 21-koppige selectie bekendgemaakt voor de oefenwedstrijd van tegen het Olympisch elftal van Mexico op vrijdag 31 mei (20.00 uur) in Doetinchem. Met Noa Lang ( ), Owen Wijndal ( ), Kjell Scherpen ( ), Ludovit Reis ( ), Mike van de Meulenhof ( ) en Mitchell van Bergen (sc ) telt de definitieve selectie zes debutanten. De KNVB laat weten dat in deze selectie nog spelers ontbreken van clubs die nog in de finales van de play-offs uitkomen.

Van de Looi had 33 spelers opgenomen in zijn voorselectie. Spelers die in de finales van de play-offs staan komen op 28 mei nog in actie. Jong Oranje komt een dag eerder al bij elkaar. Thijmen Nijhuis ( ), Danilho Doekhi ( ), Azor Matusiwa ( ), Abdou Harroui en Deroy Duarte ( ) zitten derhalve niet bij de definitieve selectie. De meest opvallende naam in de definitieve selectie is die van Reis. De middenvelder rondde donderdag zijn transfer naar af en is nu voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje.

Selectie Jong Oranje :

Doel : Kjell Scherpen (FC Emmen), Jan Hoekstra (FC Groningen), Mike van de Meulenhof (PSV)

Verdediging : Rick van Drongelen (HSV), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Justin Hoogma (St. Pauli), Tyrell Malacia ( ), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndal (AZ)

Lees beneden verder

Middenveld : Dani de Wit (Ajax), Noa Lang (Ajax), Ludovit Reis (Barcelona), Ferdi Kadioglu ( ), Teun Koopmeiners (AZ)

Aanval : Justin Kluivert ( ), Calvin Stengs (AZ), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Mitchell van Bergen (sc Heerenveen)