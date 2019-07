Van de Donk: "Morgan gaat tegen ons niet scoren"

Daniëlle van de Donk heeft er alle vertrouwen in dat de Oranje Leeuwinnen zondag tegen de Verenigde Staten de wereldtitel kan veroveren.

Oranje bereikte woensdagavond de eindstrijd door de winnende treffer van Jackie Groenen, in de verlenging tegen Zweden. De Amerikaanse vrouwen plaatsten zich een dag eerder ten koste van Engeland. Dat duel werd beslist door Alex Morgan, die scoorde met het hoofd en daarna haar doelpunt vierde door te doen alsof ze een kop thee dronk.



Van de Donk kreeg na de thriller tegen Zweden de vraag of ze denkt dat Morgan ook voor zondag een manier van juichen zal bedenken. "Ik denk niet dat ze gaat scoren", reageerde ze gevat. De 27-jarige speelster van vindt het prima dat Oranje tegen de titelverdediger de underdog is. "Dat is de beste positie die je kan hebben. Ik ben bijna altijd de underdog geweest, ik ben er wel aan gewend."



"Ik geloof niet dat zij ons heel goed vinden", aldus Van de Donk, die dus suggereert dat de Amerikanen de Leeuwinnen mogelijk onderschatten. "Dat zou wel een voordeel voor ons zijn. Als ze ons inderdaad onderschatten, zullen we hun ongelijk bewijzen."



De middenvelder ziet dus geen enkele reden om geïmponeerd te zijn door de Amerikanen. "We gaan onszelf bewijzen en ze laten zien wat we in huis hebben. We kunnen best voor een verrassing zorgen. Bij Amerika gaat ook echt niet alles goed, we hoeven niet alleen maar naar onszelf te kijken. We moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten."



Van de Donk vindt het ook voor het vrouwenvoetbal in Nederland fantastisch dat Oranje in de grote finale staat. "In Amerika is vrouwenvoetbal al heel lang booming en dat is in Nederland niet altijd zo geweest. Dus ik ben gewoon ontzettend trots dat we dit hebben bereikt. Voor Nederland en alle jonge meiden die daar tegen ons opkijken en die een andere toekomst gaan krijgen dan wij destijds hadden."