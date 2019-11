Van de Donk laat droom van Poolse fan uitkomen

Daniëlle van de Donk heeft één van haar fans de avond van haar leven bezorgd na een monsterzege van Arsenal op Slavia Praag.

De vrouwenploeg van The Gunners versloegen de Tsjechische tegenstander donderdagavond met 8-0 (hattricks van zowel Van de Donk als Vivianne Miedema) en na afloop besloot de Poolse Wiktoria haar favoriete speelster op te wachten. Die ontmoeting pakte heel anders uit dan verwacht.

Wiktoria, die speciaal voor deze wedstrijd naar Engeland was gekomen, overhandigde een klein presentje en wilde graag met Van de Donk op de foto. Maar eerst had de international van de ook een verrassing voor haar fan in petto. Ze haalde prompt de schoenen tevoorschijn die ze afgelopen zomer droeg tijdens het WK in Frankrijk.

Van de Donk maakte donderdag haar eerste hattrick namens Arsenal. Voor Miedema was het ook een bijzonder duel, want zij produceerde haar vijftigste treffer - en vervolgens ook nummer 51 en 52 - in het shirt van de Londenaren. Ze had daar slechts 57 wedstrijden voor nodig.

Na de 8-0 zege staan de Arsenal-vrouwen nu in de kwartfinales van de . De heenwedstrijd ging al met 2-5 gewonnen, mede door vier goals van Miedema. Met tien treffers staat de Oranje-topscorer aller tijden bovenaan de topscorerslijst van de Champions League.

In de nationale competitie staat Arsenal na vijf duels op de tweede plaats, één punt achter koploper .