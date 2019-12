Van de Beek ziet absoluut dieptepunt; Tadic kan pijn niet beschrijven

Ajax likt de wonden na de 0-1 nederlaag tegen Valencia in de Champions League.

De Amsterdammers hadden aan een gelijkspel voldoende om de volgende ronde te halen, maar moeten na negentig minuten spelen tevreden zijn met een Europees vervolg in de . De nederlaag tegen de Spaanse club komt hard aan bij de spelers van .

"Dit doet veel pijn. Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is moeilijk om nu te praten. We hebben tien punten, maar liggen eruit. Ik ben zwaar teleurgesteld", aldus Tadic tegenover Veronica. "Het was een vreemde wedstrijd.`

`We hadden in de eerste helft een beetje de controle, maar krijgen een rare tegengoal. We hebben daarna zeventig minuten lang niet gevoetbald, omdat het spel steeds stillag door overtredingen."

"Dit was onze slechtste groepswedstrijd", stelt Donny van de Beek tegenover het ANP over het dieptepunt in de Johan Cruijff ArenA. "Maar we hadden niet verdiend te verliezen."

"We hadden volgens mij wel een doelpunt verdiend, al kregen we niet heel veel kansen. Natuurlijk mis je Quincy Promes en David Neres op dit niveau. Maar dan nog hadden we hier moeten scoren. Zij waren alleen maar aan het tijdrekken en verdedigen maar winnen wel."

"Dit is een harde klap. We stonden bovenaan voor de laatste speelronde en eindigen als derde in de poule. Nu moeten we de Europa League in. Nog niet zo lang geleden stonden we in de finale van dat toernooi."

"Daar moeten we weer voor gaan, al zal ook dat niet makkelijk worden. Maar na wat we allemaal hebben gepresteerd het afgelopen jaar voelt overwinteren in de Europa League nu niet als een prijs", besluit de middenvelder.

Waar de Ajacieden treuren, is er volop vreugde bij , dat als groepswinnaar doorgaat naar de volgende ronde van de . "We hebben heel hard gewerkt en hebben een geweldige ploeg uitgeschakeld", zegt trainer Albert Celades in gesprek met diverse Spaanse media.

"We kunnen ons de Champions League-campagne van Ajax van vorig seizoen nog goed voor de geest halen, een ploeg met dezelfde coach en dezelfde automatismen. Wat we hebben gepresteerd, was erg moeilijk. We hebben gespeeld tegen twee van de beste clubs ter wereld: en Ajax."